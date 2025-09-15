15 EYLÜL PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Eylül Pazartesi Yayın Akışı televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Haftanın ilk iş günü olan pazarteside ekranlarda hangi dizilerin yayınlandığı, hangi kanalda ne izlenebileceği, dizi ve film severler için günün en sıcak gündemlerinden biri hâline geldi. Peki, 15 Eylül Pazartesi akşamı hangi kanalda hangi dizi var? İşte detaylar...

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da kanallar reyting savaşına güçlü dizilerle giriyor. Dram, aile, aksiyon ve komedi türlerinde birçok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV'den TRT 1'e, NOW TV (eski FOX TV)'den Kanal D'ye kadar hemen her kanal, ya yeni bir dizi bölümü ya da popüler bir film ile izleyici karşısına çıkıyor. Üstelik bu akşam, Veliaht, Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Teşkilat, Kızılcık Şerbeti, Gözleri KaraDeniz ve Şevkat Yerimdar gibi sevilen yapımlar ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

15 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Can Borcu

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (film)

22:45 Gözleri Karadeniz

Öne çıkan diziler: Kardeşlerim, Ateş Kuşları, Gözleri Karadeniz. Haberlere ek olarak Gözleri Karadeniz bu akşam geç saatte tekrar bölümüyle izleyicisini bekliyor.

15 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 Yaşamak Güzel Şey

00:30 Efsane

02:00 Poyraz Karayel

04:15 5N 1K

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Öne çıkan diziler: Arka Sokaklar, Uzak Şehir, Yaprak Dökümü. Özellikle akşam kuşağında "Uzak Şehir" dizisi yeni bölümüyle ekranlarda.

15 EYLÜL PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

05:45 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (film)

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

Öne çıkan diziler/programlar: Yasak Elma, Karagül, Şevkat Yerimdar. Ayrıca akşam 20:00'de yayınlanacak film "Recep İvedik 6" izleyicilerin ilgisini çekecek.

15 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 Veliaht

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 İstasyon

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Ela Rumeysa İle Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

Öne çıkan diziler: Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Bahar. "Veliaht" dizisinin 20:00'deki bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.

15 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 Çarpıntı

01:00 Çarpıntı

03:00 Türk Müziği

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Baba Ocağı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi (yerli dizi; ismi "Dizi" olarak listelenmiş – büyük ihtimalle henüz adlandırılmamış ya da tanıtımı eksik bir yapım)

Öne çıkan diziler: İstanbullu Gelin, Söz. 20:00'de yeni bölüm yerli dizi; daha fazla bilgi paylaşılırsa izleyici detayı öğrenebilir.

15 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1'in kendi resmi yayın akışı bilgisinden de destek alarak:

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Cennetin Çocukları

Öne çıkan diziler: Adını Sen Koy, Teşkilat, Cennetin Çocukları. Akşam kuşağında "Cennetin Çocukları" dizisi 20:00'de yayına giriyor; "Teşkilat" ise öğleden sonra devam ediyor.

15 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi (ad belirtilmemiş)

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Öne çıkan program/dizi: MasterChef Türkiye, en güçlü formattan; akşam 20:00'de yeni bölümüyle izleyicide yarışma heyecanı yaratacak.