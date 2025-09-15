15 EYLÜL PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?
Yeni bir haftaya başlarken televizyon ekranlarında izleyiciyi neler bekliyor sorusu gündemdeki yerini koruyor. 15 Eylül Pazartesi yayın akışı, bugün hangi dizilerin yayınlandığını merak eden izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?
Eylül Pazartesi Yayın Akışı televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Haftanın ilk iş günü olan pazarteside ekranlarda hangi dizilerin yayınlandığı, hangi kanalda ne izlenebileceği, dizi ve film severler için günün en sıcak gündemlerinden biri hâline geldi. Peki, 15 Eylül Pazartesi akşamı hangi kanalda hangi dizi var? İşte detaylar...
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da kanallar reyting savaşına güçlü dizilerle giriyor. Dram, aile, aksiyon ve komedi türlerinde birçok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV'den TRT 1'e, NOW TV (eski FOX TV)'den Kanal D'ye kadar hemen her kanal, ya yeni bir dizi bölümü ya da popüler bir film ile izleyici karşısına çıkıyor. Üstelik bu akşam, Veliaht, Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, Teşkilat, Kızılcık Şerbeti, Gözleri KaraDeniz ve Şevkat Yerimdar gibi sevilen yapımlar ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.
15 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (film)
22:45 Gözleri Karadeniz
Öne çıkan diziler: Kardeşlerim, Ateş Kuşları, Gözleri Karadeniz. Haberlere ek olarak Gözleri Karadeniz bu akşam geç saatte tekrar bölümüyle izleyicisini bekliyor.
15 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Efsane
02:00 Poyraz Karayel
04:15 5N 1K
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Öne çıkan diziler: Arka Sokaklar, Uzak Şehir, Yaprak Dökümü. Özellikle akşam kuşağında "Uzak Şehir" dizisi yeni bölümüyle ekranlarda.
15 EYLÜL PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
05:45 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (film)
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
Öne çıkan diziler/programlar: Yasak Elma, Karagül, Şevkat Yerimdar. Ayrıca akşam 20:00'de yayınlanacak film "Recep İvedik 6" izleyicilerin ilgisini çekecek.
15 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 Veliaht
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 İstasyon
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Ela Rumeysa İle Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
Öne çıkan diziler: Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Bahar. "Veliaht" dizisinin 20:00'deki bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.
15 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 Çarpıntı
01:00 Çarpıntı
03:00 Türk Müziği
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Baba Ocağı
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Dizi (yerli dizi; ismi "Dizi" olarak listelenmiş – büyük ihtimalle henüz adlandırılmamış ya da tanıtımı eksik bir yapım)
Öne çıkan diziler: İstanbullu Gelin, Söz. 20:00'de yeni bölüm yerli dizi; daha fazla bilgi paylaşılırsa izleyici detayı öğrenebilir.
15 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TRT 1'in kendi resmi yayın akışı bilgisinden de destek alarak:
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Cennetin Çocukları
Öne çıkan diziler: Adını Sen Koy, Teşkilat, Cennetin Çocukları. Akşam kuşağında "Cennetin Çocukları" dizisi 20:00'de yayına giriyor; "Teşkilat" ise öğleden sonra devam ediyor.
15 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi (ad belirtilmemiş)
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Öne çıkan program/dizi: MasterChef Türkiye, en güçlü formattan; akşam 20:00'de yeni bölümüyle izleyicide yarışma heyecanı yaratacak.