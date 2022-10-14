14 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 14.10.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ERTUĞRUL MAHALLESİ MUSTAFA YAZICI CADDESİ VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MİR TARIM, YDA, AKCELEP, SULAMA GRUPLARI VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ LOZAN CADDESİ-CEREN, ESER,PARK PAŞA,SÖNMEZ,TOSUN,YOSUN SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİKÖY MAHALLESİ İZSU GERENKÖY ATIKSU ARITMA, VEYSİ GEZGİNCİ, ANDAK GES KÖK, ANDAK GES-1, -DS ENERJİ GES, ÖMER YEN-H. HÜSNÜ GES, ANDAK GES-2 VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:00 16:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ 7526, 7503/1, 7530, 7530/1, 7518 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1594/1,1594/11-12,1594/2,2131/20 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET,YAMAÇ,ÖRNEKKÖY,İMBATLI MAHALLELERİ,ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ,6086,6604, 6618,6621,6633,6634,6635,6645/2,6653,6656,6657,6703,6703/1, 6704,6705,6706,6707,6708,6709,6710, 6712,6712/4,6719,6721,6732,6733,6734,6735, 6736,6737,6738,6739,7510/2 SOKAKLAR,BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ, SERİNKUYU SUPOMPASI
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YESİLBAĞLAR MAHALLESİ,289/48,289/48,647/12,647/52,647/54 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ CADDESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ, 345,349 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,9009-911-9020-9022-9024-9026 SOKAKLARI VE İSMETPAŞA- TÜRBE- YILDIZ CADDELERİ CİVARI
- 14.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,9001-9002-9003-9004-9006-9008-9009-9010-9012-9016-9020-9218-9219 SOKAKLARI VE TÜRBE- YILDIZ CADDELERİ CİVARI
- 14.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA MAHALLESİ,2918-2931-2935-2954-2955-2956-2958-2959-2960-2961-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2974-2975-2976-2981-2995-2996-2997-2999 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN, ZEYTINOVA, KARAPINAR, KABAĞAÇ, KARAHAYIT, ÇENIKLER, GAZILER, LUTUFLAR, ALANKÖY, BURUNCUK, YAKACIK, YUSUFLU, ERGENLI, HISARLIK, KIZILOBA, SARIYURT, ERGENLI, DEREKÖY, ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 14.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARDIÇ MAHALLESI 5415, 5420, 5422, 5423 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 14.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SHERATON OTEL, MEDICANA HASTANESI, ÇEŞME DEVLET HASTANESI, RADISSON BLU OTEL, BOYALIK 7800, KAR İNŞAAT, FOLKART BOYALIK, CI İNŞAAT ÖZEL TR, REGES OTEL, CADDE PLUS AVM
- 14.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESI GENELI, ALTINYUNUS MAHALLESI 3435 SOKAK VE ÇEVRESI
- 14.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12500(KISMEN), 12080, 12105, 12085, 12075 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 14.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI ALAÇATI PTT VE ÇEVRESI
- 14.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MAHALLESI TAMAMI, ÇAYAĞZI MAH. MERKEZ, ELBI, ÇELEBILER, EFELER, BAĞARASI. TOPAKTEPE, ZEYTINARASI, DEĞIRMENDERE, KARABURÇ MAH. AKÇAPINAR SOKAK VE CIVARLARI (ÇAYAĞZI KÖKDEN ÇAYAĞZI FIDERI)
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI CUMHURIYET MAH.
- 14.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH.
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL MAH. BALCI İRIM MEVKII
- 14.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI VE DEMIRCILI MAHALELERI KISMEN
- 14.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. 1033 SOK.CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.BARIŞ CAD.5051-5056 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAHALLESI 5013,5104,5009,KIPA ALIŞVERIŞ MERKEZI
- 14.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI BARIŞ YAPI SITESI TAMAMI HALK YAPI SITESI TAMAMI KESILECEKTIR
- 14.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ ÇAYKÖY SULAMA TR VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ ÇİNGE ÇAY BOYU SLM TR VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ ALİBEYLİ SLM TR 6 VE CİVARLARI
- 14.10.2022 09:45 17:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 14.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R. ŞEVKET İNCE,2143,2136/1,2141,2142,2144 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12055, 12060, 12057, 12066, 18041 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ALAÇATI PORT TAŞ OCAKLARI VE ÇEVRESI
- 14.10.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 D KOLU HAVAI
- 14.10.2022 13:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 14.10.2022 13:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GAZİOSMANPAŞA CADDESİ-LOZAN CAD-BAYRAKTAR,CİVAN,CAKAZ,FABRİKA,HAKAN,GEZENER,HİLMİ VAROL,KAZDAĞLI,KÖŞK SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,YENİGİRNE PAZAR YERİ,1844/12 SOKAK VE CİVARI
- 14.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY,İMBATLI MAHALLESİ,1595/3,1847,1847/1-2-3-4-5-6-7-9,7402,7425,7401,7462,7466/1, 7466/2,7600,7445,7445/1 SOKAKLAR,SAKLIBAHÇE EVLERİ ÇAĞDAŞLAR KONUT KOOP.,KARŞIYAKA BLD.DENİZ BAYKAL KÜLTÜR MERKEZİ
- 14.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DİCLE MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ CADDESİ,363,365,361 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,ETİLER CADDESİ TİBET KOOP.,72,11/1,66 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞ VE GEDIK MAHALLESI TAMAMI
- 14.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK MAHALLELERI
- 14.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY, PINARBAŞI, EMENLER, OVACIK MAHALLELERI VE İZSU VELILER İÇME SUYU ÖZEY TRAFOSU
- 14.10.2022 15:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN, ZEYTINOVA, KARAPINAR, KABAĞAÇ, KARAHAYIT, ÇENIKLER, GAZILER, LUTUFLAR, ALANKÖY, BURUNCUK, YAKACIK, YUSUFLU, ERGENLI, HISARLIK, KIZILOBA, SARIYURT, ERGENLI, DEREKÖY, ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 15.10.2022 00:00 00:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZ TOPEL,ZEYTİNLİK,LEVENT,GÜNEY,MURAT,ATAMER,26 AĞUSTOS, ANADOLU, HALKAPINAR, MİLLET,ÇINARTEPE MAHALLELERİ, SEVİL GİYİM,İZSU
- 15.10.2022 00:00 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE, CÜNEYTBEY, ÇATALCA, DEVELI, KELER, KÜNER, ŞAŞAL, YENIKÖY MAHALLERI
- 15.10.2022 00:00 00:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ,MERİÇ,SERİNTEPE,ZAFER,TUNA,MERSİNLİ,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, ÇİMBETON,ÖZGENER TÜTÜN,MEYVA TARIM ÜR.,SARDİS TEKSTİL,MTK,AYSİ MOBİLYA, KONTUR TÜTÜN,OTO PLAZA, ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,NEVVAR ATATÜRK CADDESİ,KENMAK TALİ YOLU,HAVA EĞİTİM ÇIKMAZI SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,VASIF ÇINAR BULVARI - MUSTAFA MÜNİR BİRSEL - ŞEVKET ÖZÇELİK - İTALYA SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR,ÇATALKAYA,NARLI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,SOYDANBEY, ESEN,AKARSU, YAPICILAR,AÇELYA,KÜÇÜKOĞLAN,ZÜMÜLCAN,ŞENOL,SUZAN,ERKAN SOKAKLAR,GAFFAR OKKAN PARK,HÜKÜMET KONAĞI,112 ACİL YARDIM KOMUTA KONTROLMERKEZİ,TCK GENEL MÜD.ÇEŞME OTOYOLU GİŞELERİ
- 15.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME KAYMAKAMLIK BINASI, AMFI TIYATRO, BELKENT, ÖZGEKENT VE ÇEVRESI İLE 2122, 2123, 2069, 2051 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, MUSALLA MAHALLESI OTOGAR MIGROS, 1002, 1021, 1034, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI