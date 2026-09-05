12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla Dışişleri teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alınırken, bu göreve Somali Büyükelçisi Alper Aktaş getirildi.

Diğer ülkelerdeki büyükelçiliklere yapılan atamalar şöyle:

Filipinler Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener,

Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Büyükelçiliğine Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan,

Umman Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani,

Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven,

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız,

Sudan Büyükelçiliğine Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba,

Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan,

Gambiya Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen,

Mozambik Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafuoğlu İnam atandı.

Kaynak: Haberler.com