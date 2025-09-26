Türkiye gündeminde hukuk ve adalet alanındaki düzenlemeler, özellikle 11. Yargı Paketi ile yeniden tartışma konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı'nın yoğun çalışmalarıyla şekillenen bu paket, TBMM'nin yeni dönem mesaisiyle birlikte gündeme gelecek. Peki, 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi içeriği nedir, neleri kapsıyor? Mahkumlara af çıkacak mı? Detaylar haberimizde...

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi, TBMM'nin yeni dönem mesaisi başladıktan sonra Genel Kurul'a sunulacak. Mevcut takvime göre TBMM tatili 1 Ekim 2025 tarihinde sona eriyor. Bu tarihin ardından paketle ilgili çalışmalar hız kazanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularına yanıt vererek paketin çıkış süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve tüm maddelerin hukuki çerçevede değerlendirildiğini belirtti.

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR?

11. Yargı Paketi içeriği, 2025 Adalet Bakanlığı çalışmalarına göre birçok alanı kapsıyor. Özellikle bilişim suçları, dolandırıcılık ve sanal bahis gibi dijital suçlar ön plana çıkıyor. Ayrıca, trafikte ve toplumsal yaşamda güvenliği doğrudan etkileyen fiillere yönelik yeni düzenlemeler içeriyor.

Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis/sanal kumar

Kutlamalarda havaya ateş açılmasıyla ilgili düzenlemeler

Trafikte yol kesme ve benzeri fiiller

Suça yönlendirilen çocuklar ve cezai düzenlemeler

Bu kapsamda paketin, özellikle toplumsal güvenliği artırmayı ve dijital suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediği görülüyor.

11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Paketin 11. Yargı Paketi neleri kapsıyor? sorusu, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Meclis'te tartışılacak düzenlemeler, hem suç mağdurları hem de ceza alan bireyler için önemli değişiklikler getirecek.

Öne çıkan maddeler arasında şunlar bulunuyor:

Bilişim ve dolandırıcılık suçları: İnternet üzerinden işlenen suçlar ve telefon dolandırıcılığıyla mücadele güçlendirilecek.

Toplumsal güvenliği etkileyen fiiller: Kutlamalarda havaya ateş açma veya trafikte yol kesme gibi davranışlara yönelik cezalar artırılabilir.

Çocuk suçluluğu: Suça yönlendirilen çocuklar için rehabilitasyon ve cezai düzenlemeler yeniden şekillendirilecek.

Bu kapsamda 11. Yargı Paketi, hem bireylerin haklarını korumayı hem de toplum düzenini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Paketle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri: Mahkumlara af çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuya ilişkin olarak net bir açıklama yaptı:

"Af anlamına gelebilecek herhangi bir düzenleme söz konusu değil."

Bu açıklama, paketin genel af veya geniş kapsamlı ceza indirimleri içermeyeceğini ortaya koyuyor. Ancak düzenlemeler, suç tiplerine göre cezai yaptırımları yeniden ele almayı hedefliyor.