11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Saatler sonra ilk sahur heyecanı yaşanacak. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece sofralar kurulacak. Vatandaşlar "İlk iftar ve sahur saat kaçta?" şeklinde araştırmalara başladı. İşte il il sahur ve iftar saatleri...
- 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü arefe ile sona erecek.
- 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek.
- 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Ramazan ayı yarın başlıyor. Takvime göre 2026'da Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü arefe ile birlikte son bulacak olan mübarek ayın ardından bayram heyecanı yaşanacak.
ORUÇ SÜRESİ DE DEĞİŞECEK
Ramazan'ın şubat ve mart aylarına rastlaması, özellikle uzun yaz oruçlarının ardından vatandaşlara daha rahat bir ibadet dönemi sunacak. Türkiye genelinde oruç süresi ortalama 12 saat 30 dakika ile 13 saat 30 dakika arasında değişecek.
İLK GÜNDE DÜNYADA ORUÇ SÜRELERİ
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerinde başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ramazan'ın ilk gününde oruç süreleri, Türkiye'de 12 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika, ABD'de 12 saat 25 dakika, İngiltere'de 12 saat 8 dakika, Finlandiya'da 11 saat 53 dakika, Pakistan'da 12 saat 30 dakika, Japonya'da 12 saat 27 dakika, İspanya'da 12 saat 23 dakika, Endonezya'da 13 saat 28 dakika, Brezilya'da 13 saat 47 dakika ve Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika olarak hesaplandı.
Finlandiya'da 11 saat 53 dakika
İngiltere'de 12 saat 8 dakika
Türkiye'de 12 saat 23 dakika
İspanya'da 12 saat 23 dakika
ABD'de 12 saat 25 dakika
Japonya'da 12 saat 27 dakika
Pakistan'da 12 saat 30 dakika
Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika
Endonezya'da 13 saat 28 dakika
Brezilya'da 13 saat 47 dakika
Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 saat 22 dakika
BAYRAMIN İLK GÜNÜ 20 MART
Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç günlük bayramın ardından sona erecek.
Vatandaşlar ise ilk sahur ve iftarın saatini araştırma başladı.
İşte il il sahur ve iftar saatleri: