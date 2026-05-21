Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP'nin 2023'teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararında "ihtiyati tedbir" detayı dikkat çekti. Buna göre, ihtiyati tedbir verildiği için Özgür Özel ve yönetiminin döneminin sona erdiği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi öngörülüyor.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

MAHKEME, İHTİYATİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, kurultayda "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) olduğu iddiasıyla açılan davada, nihai karar verilene kadar "ihtiyati tedbir" uygulanmasına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Alınan bu ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görev dönemi sona erdi. Mahkeme kararı doğrultusunda, kurultay öncesindeki yönetime geri dönülmesi gerektiği için eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesinin önü açıldı.

Davada itiraz süreci devam edecek. Yargıtay'a kadar gidilebilecek süreçte son karar verilene kadar Kılıçdaroğlu görevde olacak.

