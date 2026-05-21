Haberler

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Filipinler'de bir polis memuru eşini aldattığı için tartıştığı genç kadına acımasızca saldırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis memuru gözaltına alındı ve yargılanacak.

  • Filipinler'de bir polis memuru, eşinin kendisini aldattığını konum takibiyle öğrenen eşini döverek öldürdü.
  • Olayın ardından polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve silahlarına el konuldu.
  • Polis memuru, kadına yönelik şiddet kanunu kapsamında cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

Filipinler’in Bulacan eyaletine bağlı Malolos şehrinde meydana gelen olay, uluslararası kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. İddialara göre, bir polis memurunun eşini aldattığı, telefonundaki konum paylaşımı  özellikleri üzerinden yapılan bir takip neticesinde ortaya çıktı.

Sadakatsizlik şüphesiyle eşini suçüstü yakalayan genç kadın ile polis memuru arasında şiddetli bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ihanetin stresiyle öfkelenen kadın, kocasına bir tokat attı. Yediği tokat sonrası gözü dönen cani polis memuru, kendi eşine acımasızca yumruklar savurarak karşılık verdi.  

Aldığı ağır darbelerin etkisiyle talihsiz kadın beton zemine düşerek bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği iddia edildi.

General José Melencio C. Nartatez Jr. tarafından yapılan resmi açıklamada, olaya karışan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve tüm yasal silahlarına yetkililer tarafından el konulduğu bildirildi. Cani kocanın, emniyet güçleri tarafından kaçma şüphesine karşı sıkı bir gözetim altına alındığı açıklandı. 

Ağır Ceza İstemiyle YargılanacakMalolos Emniyet Müdürlüğü, adaletin yerini bulması için soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Filipinler yasal sisteminde yer alan ve kadına yönelik şiddeti en ağır şekilde cezalandıran "Kadınlara ve Çocuklarına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu"  kapsamında, söz konusu polis memuru hakkında hem idari hem de cinayet suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

Abdullah Teymur
