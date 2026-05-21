CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Güncelleme:
CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi.

  • Mahkeme, CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' nedeniyle iptal etti.
  • Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin görevlerine iade edilmesine karar verildi.
  • Kurultay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP’de 2023 yılında Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVE İADE EDİLDİ

Mahkeme kararında, kurultay öncesinde görevde bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevlerine iadesine karar verildi.

Kararla birlikte:

  • Genel Başkan Özgür Özel
  • Merkez Yönetim Kurulu (MYK)
  • Parti Meclisi (PM)
  • Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yönetimlerinin hukuken geçersiz hale geldiği belirtildi.

KURULTAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet null:

Özgür çanlar senin için çalıyor

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

desenize dede geri geliyor hoşgeldin dede

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Malzamier göreve geldi, bravo

Haber YorumlarıSelim Keskin:

biraz da Ali koç gelsin

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

demokrat amcanız geri geldi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

