10+4 kararı Boey'in sonu oldu

Galatasaray, TFF’nin 10+4 yabancı kuralı sonrası Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile yürütülen görüşmeleri durdurdu. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanını farklı bölgelerde kullanacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Sacha Boey ile ilgili karar netleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, TFF’nin yabancı kuralı sonrası Fransız sağ bek konusunda geri adım attığı öğrenildi.

10+4 KURALI PLANI DEĞİŞTİRDİ

TFF’nin açıkladığı 10+4 yabancı kuralının ardından Galatasaray yönetimi kadro planlamasını yeniden şekillendirdi. Sarı-kırmızılıların bu gelişme sonrası Sacha Boey transferi için yürütülen görüşmeleri durdurduğu belirtildi.

BAYERN İLE PAZARLIK BİTTİ

Galatasaray’ın Bayern Münih ile devam eden bonservis pazarlığını tamamen sonlandırdığı ifade edildi. Yönetimin mevcut yabancı kuralı nedeniyle farklı bölgelere öncelik verme kararı aldığı aktarıldı.

TEK İHTİMAL KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Haberde TFF’nin ilerleyen süreçte 10+4 kuralında revizyona gitmesi halinde Boey için yeniden kiralama ihtimalinin doğabileceği belirtildi. Ancak mevcut şartlarda Fransız futbolcuyla devam edilmeyeceği öğrenildi.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA DÖNMÜŞTÜ

Sacha Boey, sezonun ikinci yarısında Bayern Münih’ten 500 bin euro kiralama bedeliyle yeniden Galatasaray’a dönmüştü. 25 yaşındaki sağ bek sarı-kırmızılı formayla ligde 11 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

BAYERN’E REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Galatasaray, Sacha Boey’u geçtiğimiz dönemde Bayern Münih’e 30 milyon euro bonservis bedeliyle göndermişti. Transfer kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olmuştu.

Alper Kızıltepe
