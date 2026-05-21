Kadir İnanır entübe edildi

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan endişelendiren haber geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.

"RİSKLİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet'e açıklama yapan Kural, “Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.” ifadelerini kullandı.

COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Kadir İnanır’ı son olarak sanatçı Coşkun Sabah’ın ziyaret etmişti. Sabah’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğraf çok konuşulmuştu.

2024 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra taburcu edilmiş, fizik tedavi süreci ise devam etmişti.

Kaynak: Haberler.com