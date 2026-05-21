Kadir İnanır entübe edildi

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının entübe edildiği öğrenildi.

  • Kadir İnanır, zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görürken entübe edildi.
  • Akciğerde zatürrenin altında bir tümör tespit edildi.
  • Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan endişelendiren haber geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.

"RİSKLİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet'e açıklama yapan Kural, “Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.” ifadelerini kullandı.

COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Kadir İnanır’ı son olarak sanatçı Coşkun Sabah’ın ziyaret etmişti. Sabah’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğraf çok konuşulmuştu.

2024 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra taburcu edilmiş, fizik tedavi süreci ise devam etmişti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCece Cece:

tek üzülmeyen benmiyim?

Haber YorumlarıHikmet Bal:

rabbim şifalar versin inşallah güzel bir adam

Haber YorumlarıAhmet Kara:

Alllah sifa versin.virus iste gitti obur dunyaya.

Haber YorumlarıDragoz:

Bunlar genç insanlara ders olması lazım ne yaparsan yap yaşlanacaksın zamanında ki şöhret varlık hiç biri bir işe yaramayacak zamana direnmek te bir yere kadar onun için hep aynı yaşta aynı sağlıkta kalacak mış gibi hayat yaşanmaması lazım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

