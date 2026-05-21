Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Freiburg taraftarlarının Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı detay dikkat çekti. Alman taraftarların kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara Freiburg temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.

FİNAL İÇİN İSTANBUL’A AKIN ETTİLER

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, Beşiktaş’ın stadı Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Binlerce Alman taraftar dev final için İstanbul’a geldi.

KOLTUKLARA STICKER YAPIŞTIRDILAR

Karşılaşma öncesi Freiburg taraftarlarının tribünlerde yaptığı hareket dikkat çekti. Alman futbolseverlerin kendilerine ayrılan koltukların tamamına Freiburg logolu ve takım temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.

BEŞİKTAŞ STADYUMU DETAYI GÜNDEM OLDU

Yaşanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu’nun Beşiktaş’a ait olduğunu hatırlatarak yapılan hareketi eleştirdi.