Fransa'da Nestle ve Perrier tesislerinde arama yapıldı

Fransız denetim ekipleri, Nestle'ye ait laboratuvar ve Perrier su markasının dolum tesisinde arama yaptı. Tüketici hakları grubunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Perrier suları 'doğal maden suyu' statüsünü kaybetmişti.

Fransız adli ve idari denetim ekipleri, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'ye ait bir laboratuvar ile şirketin bünyesinde bulunan su markası Perrier'in dolum tesisinde arama yaptı.

Nestle, Fransa'da güvenlik güçleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınları ve arama işlemlerini doğruladı.

Nestle'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili makamlarla tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Radio France'ın haberine göre, söz konusu aramalar, bir tüketici hakları savunucusu grubun Paris Savcılığına "tüketiciyi yanıltma ve hile" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

"Doğal maden suyu" statüsünü kaybetmişti

Fransız Perrier markası, ülkede uzun süredir hukuki ve idari incelemelerin odağında yer alıyor. Fransız medyasında 2024 yılında çıkan haberlerde, şirketin su kaynağındaki kirlenmeyi önlemek amacıyla yasal olarak izin verilmeyen filtreleme ve arıtma yöntemleri kullandığı iddia edilmişti.

Bu usulsüz işlemlerin ardından Perrier suları, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa mevzuatına göre "doğal maden suyu" olarak sınıflandırılma statüsünü kaybetmişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
