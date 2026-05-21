Letonya'daki "saatlik koca" sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

Letonya’da “Saatlik Koca” adıyla bilinen sistem sosyal medyada gündem oldu. Ancak sistemin sanıldığı gibi romantik değil, ev tamiri ve bakım hizmeti sunduğu ortaya çıktı. “Virs uz stundu” adı verilen uygulamada ustalar; mobilya montajı, tesisat, boya ve taşınma gibi işler için saatlik çalışıyor. Özellikle yalnız yaşayanlar ve yaşlılar tarafından tercih edilen hizmette ücretlerin 30 ila 70 euro arasında değiştiği belirtildi.

EV TAMİRİNDEN TAŞINMAYA KADAR HİZMET VERİLİYOR

Sistem kapsamında ustalar; mobilya montajı, tesisat, boya, elektrik arızası ve taşınma gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Özellikle yalnız yaşayanlar, yaşlı bireyler ve yoğun çalışanlar tarafından tercih edilen uygulamanın ülkede oldukça yaygın olduğu belirtildi.

ÜCRETLER 200 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Kadın nüfusunun erkeklerden fazla olması ve yalnız yaşam oranının artması nedeniyle hizmete olan talebin yükseldiği ifade edildi. Saatlik ücretlerin işin türüne göre 30 ila 70 euro arasında değiştiği, tam günlük hizmetlerde ise rakamın 200 euroya kadar çıktığı aktarıldı.

