İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasının 41’inci celsesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin kardeşi Serdar Kapki savunmasına devam etti.

SAVCI 5 KİŞİ İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma sırasında cumhuriyet savcısı, dosyada tutuklu bulunan 5 kişi hakkında tahliye talebinde bulundu. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak üzere duruşmaya ara verdi.

"KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK"

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme başkanı, "Tatilimiz dolduğu için bir sonraki gözden geçirme tarihimiz de 18 Haziran'a denk geliyor. 18 Haziran 2026'da yapacağız, şu an hakkında tahliye kararı verdiğimiz sanıkların isimlerini okuyorum. Kararı yine oy birliğiyle aldık" dedi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

  • Iraz Bayrak
  • Orhan Gazi Erdoğan
  • Mustafa Keleş
  • Engin Ulusoy
  • Gökhan Köseoğlu
  • Seza Büyükçulha
  • Ahmet Şahin
  • Cevat Kaya
  • Hakan Aplak

TOPLAMDA 42. TAHLİYE

İBB davasının 41. celsesinde tahliye kararı verilen 9 kişi ile birlikte toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi.

Olgun Kızıltepe
