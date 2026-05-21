Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Ankara'da etkili sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir kadının, "Ay gitti" diye bağırdığı duyuldu.

Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ONLAR DA SÜRÜKLENDİ

Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
