Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel suları bir evin içerisinden geçerek balkondan caddeye şelale gibi aktı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle bazı yapılar ve araçlar zarar gördü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel suları bir evin içerisinde şelale gibi aktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepealan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında taşkınlar meydana gelirken, bir noktada ise ilginç bir görüntü oluştu. Olgun Cört'e ait evin içerisinden geçerek balkondan caddeye şelale gibi akan sel suları büyük hasara neden oldu. Yağışlarla birlikte bölgede heyelanlar da meydana geldi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan toprak kaymaları sonucu bazı yapılar ve araçlar zarar gördü.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel, vatandaşları da tedirgin etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Bölgede yağışın devam ettiği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
