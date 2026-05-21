Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayının iptaline ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine iadesine karar verirken, Özel yönetimi tüm milletvekillerini acil olarak CHP Genel Merkezine çağırdı.
CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinde görülen davada 'mutlak butlan' hükmedildi. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.