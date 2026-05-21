Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinde görülen davada 'mutlak butlan' hükmedildi. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.