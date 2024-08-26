10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? 10. Sınıf konuları!

10. Sınıfta hangi dersler var? Liseye yeni başlayacak olan 10. sınıf öğrencileri ders araç gereçlerini hazırlamak için 10. Sınıfta hangi dersler var merak ediyor. Lise 2 dersleri neler? Lise 2'de hangi dersler var, ders ve içeriği araştırılıyor. Peki, 10. Sınıfta hangi dersler var? 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel 10. Sınıf konuları...

10. SINIF KONULARI NELER?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. Dönem Konuları

Giriş

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Edebiyat-Din İlişkisi

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Hikâye

Halk Hikâyesi

Dede Korkut Hikâyeleri

Mesnevi

Hikâye Nedir?

Hikâye Türleri

Fiilimsiler

Şiir

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

Koşuk Nedir?

Sagu Nedir?

Sav Nedir?

Geçiş Dönemi Eserleri Ve Özellikleri

İlahi Nedir?

Nefes Nedir?

Koşma Nedir?

Mani

Türkü

Gazel

Kaside

Şarkı

Destan/Efsane

Destan Nedir?

Destan Türleri

Destan Örnekleri

Efsane Nedir?

Efsane Örnekleri

Dünya Destanları

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları

1923-1980 Dönemi Yapma Destanları

Sıfat Tamlamaları

2. Dönem Konuları

Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Serveti Fünun Döneminde Roman

Milli Edebiyat Döneminde Roman

Cümle Çeşitleri

Tiyatro

Tiyatro Nedir?

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu

Anı

Anı Nedir?

Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Haber Metni

Haber Yazısı Nedir?

Güncel Gazete Ve Dergi Haberleri

Genel Ağ Haberleri

Gezi Yazısı

Gezi Yazısı Nedir?

Divan Edebiyatında Gezi Yazısı

Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

MATEMATİK

1. Dönem Konuları

Sayma Ve Olasılık

Fonksiyonlar

Polinomlar

İkinci Dereceden Denklemler

Dörtgenler Ve Çokgenler

2. Dönem Konuları

Dörtgenler Ve Çokgenler

Katı Cisimler

FİZİK

Elektrik Ve Manyetizma

Elektrik Akımı

Potansiyel Fark

Direnç

Ohm Yasası

Eşdeğer Direnç

İç Direnç

Elektromotor Kuvvet

Elektrik Enerjisi

Elektriksel Güç

Manyetizma

Basınç Ve Kaldırma Kuvveti

Katı Basıncı

Akışkan Basıncı

Basınç Kuvveti

Pascal Prensibi

Bernoulli İlkesi

Archimedes İlkesi

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Dalga, Titreşim

Dalga Hareketi

Dalga Boyu

Periyot, Frekans

Hız

Genlik

Atma

Dalga Tepesi

Dalga Çukuru

Odak Noktası

Merkez

Stroboskop

Rezonans

Ses Yüksekliği

Ses Şiddeti

Tını, Yankı, Uğultu

Gürültü, Ses Kirliliği

Deprem Dalgası

Optik

Aydınlanma Şiddeti

Işık Şiddeti

Işık Akısı

Gölge

Yarı Gölge

Yansıma

Odak Noktası, Merkez

Tepe Noktası, Asal Eksen

Kırılma, Kırıcılık İndisi

Snell Yasası

Tam Yansıma, Sınır Açısı

Görünür Uzaklık

KİMYA

Kimyanın Temel Kanunları

Mol Kavramı

Kimyasal Tepkimeler Ve Denklemler

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Homojen Ve Heterojen Karışımlar

Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri

Homojen Ve Heterojen Karışımlar

Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri

Asitler

Asitler Ve Bazların Tepkimeleri

Hayatımızdaki Asitler Ve Bazlar

Tuzlar

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

Gıdalar

BİYOLOJİ

1. Dönem Konuları

Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik

2. Dönem Konuları

Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunları Ve İnsan

Doğal Kaynaklar

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

COĞRAFYA

1. Dönem Konuları

Dünya'nın Tektonik Oluşumu

Jeolojik Zamanlar

Türkiye'nin Tektonizması

İç Kuvvetler

Kayaçlar Ve Yeryüzü Şekilleri

İç Kuvvetlerin Türkiye'deki Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi

Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri

Türkiye'de Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri

Türkiye'nin Dağları, Ovaları Ve Platoları

Yeryüzündeki Su Kaynakları

Okyanuslar

Denizler

Göller

Akarsular

Yeraltı Suları Ve Kaynakları

Türkiye'nin Su Kaynakları

Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği

Toprağın Oluşum Süreci

2. Dönem Konuları

Türkiye'deki Toprakların Dağılışı

Türkiye Topraklarının Kullanımı

Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması Ve Dağılışı

Türkiye'deki Bitki Toplulukları Ve Dağılışı

Nüfus Özellikleri

Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi

Nüfus Artış Hızı İle Ülkelerin Kalkınması Arasındaki İlişki

Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu Ve Nüfus Piramitleri

Türkiye Nüfusunun Dağılışı Ve Yapısal Özellikleri

Dünyada Ve Türkiye'de Göçler

Ekonomik Faaliyetler

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel Ve Bölgesel Etkileri

Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı Ve Etkileri

TARİH

1. Dönem Konuları

Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Devleti

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar Ve Askerler

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

2. Dönem Konuları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)

Sultan Ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

İNGİLİZCE

1. Dönem Konuları

SCHOOL Life

Plans

Legendary Figure

Traditions

Travel

Helpful Tips

Food And Festivals

2. Dönem Konuları

Digital Era

Modern Heroes And Heroines

Shopping

FELSEFE

1. Dönem Konuları

Felsefeyi Tanıma

Felsefe Nedir?

Felsefe Terimi

Felsefe Tanımları

Düşünmenin Önemi Ve Gerekliliği

Felsefi Düşünce

Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Felsefenin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Rolü

Felsefenin Bireysel Ve Toplumsal İşlevi

Felsefe-Hayat İlişkisi

Felsefe İle Düşünme

Akıl Yürütmeye Ve Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar

Akıl Yürütme Ve Argümantasyon

Dili Doğru Kullanmanın Önemi

Dilin İşlevi

Felsefi Soruların Nitelikleri Ve Diğer Sorulardan Farkı

Felsefi Soru Oluşturma

Görüş Veya Argümanların Analizi

Varlık Felsefesi

Felsefenin Temel Konuları Ve Problemleri

Varlık Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

Varlığın Hakikati Ve Bilgisi

Varlığın Mahiyeti

Evrende Amaçlılık

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

Doğru Bilginin İmkânı

Bilginin Kaynağı

Bilginin Sınırları

Bilginin Sınırları Ve Doğru Bilginin Ölçütleri

Bilginin Güvenirliliği Ve Değeri

2. Dönem Konuları

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

Bilim Ve Bilimsel Yöntem

Bilimin Değeri

Bilim Ve Felsefe İlişkisi

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

İyi Ve Kötü

Özgürlük Ve Sorumluluk

Evrensel Ahlak Yasası,

Din Felsefesi

Din Felsefesinin Konusu Ve Soruları

Teoloji Ve Din Felsefesi

Tanrı'nın Varlığı İle İlgili Görüşler

Evrenin Sonlu Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler

Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler

Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

Hak, Adalet, Özgürlük

İktidarın Kaynağı

İdeal Devlet Düzeni

Temel Hak Ve Özgürlükler Açısından Egemenlik Sorunu

Sanat Felsefesi

Sanat Felsefesinin Konusu Ve Problemleri

Güzellik

Sanat

Sanat Eserinin Özellikleri

Felsefi Okuma Ve Yazma

Felsefi Metin Analizi

Alternatif Görüş Geliştirme

Felsefi Denem Yazma

Akıl Yürütme Becerileri

Felsefi Akıl Yürütme Becerilerinin Diğer Alanlarda Kullanımı

DİN KÜLTÜRÜ

1. Dönem Konuları

Allah İnancı Ve İnsan

Allah'ın Varlığı Ve Birliği

Allah'ın İsim Ve Sıfatları

Kur'an-I Kerim'de İnsan Ve Özellikleri

İnsanın Allah İle İrtibatı

Kur'an'dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

Kur'an-I Kerim'de Gençler

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

Hz. Muhammed Ve Gençler

Bazı Genç Sahabiler

Bilge Ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali

Genç Bir Davetçi: Erkam B. Ebi'l-Erkam

Genç Bir Öğretmen: Mus'ab B. Umeyr

Genç Bir Komutan: Üsame B. Zeyd

Genç Bir Yönetici: Muaz B. Cebel

Genç Bir Alim: Hz. Aişe

Genç Bir Anne: Hz. Fatıma

Sorumluk Sahibi Bir Genç: Esma Binti Ebi Bekir

2. Dönem Konuları