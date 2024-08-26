10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? 10. Sınıf konuları!
10. sınıf öğrencileri için ders programı ve konuları belirlendi. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, İngilizce, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin konuları ilan edildi. Peki, 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? İşte detaylar!
10. Sınıfta hangi dersler var? Liseye yeni başlayacak olan 10. sınıf öğrencileri ders araç gereçlerini hazırlamak için 10. Sınıfta hangi dersler var merak ediyor. Lise 2 dersleri neler? Lise 2'de hangi dersler var, ders ve içeriği araştırılıyor. Peki, 10. Sınıfta hangi dersler var? 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel 10. Sınıf konuları...
10. SINIF KONULARI NELER?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Dönem Konuları
- Giriş
- Edebiyat-Tarih İlişkisi
- Edebiyat-Din İlişkisi
- Türklerin Kullandığı Alfabeler
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Hikâye
- Halk Hikâyesi
- Dede Korkut Hikâyeleri
- Mesnevi
- Hikâye Nedir?
- Hikâye Türleri
- Fiilimsiler
- Şiir
- İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı
- Koşuk Nedir?
- Sagu Nedir?
- Sav Nedir?
- Geçiş Dönemi Eserleri Ve Özellikleri
- İlahi Nedir?
- Nefes Nedir?
- Koşma Nedir?
- Mani
- Türkü
- Gazel
- Kaside
- Şarkı
- Destan/Efsane
- Destan Nedir?
- Destan Türleri
- Destan Örnekleri
- Efsane Nedir?
- Efsane Örnekleri
- Dünya Destanları
- İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan
- İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları
- 1923-1980 Dönemi Yapma Destanları
- Sıfat Tamlamaları
2. Dönem Konuları
- Roman
- Dünya Edebiyatında Roman
- Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
- Serveti Fünun Döneminde Roman
- Milli Edebiyat Döneminde Roman
- Cümle Çeşitleri
- Tiyatro
- Tiyatro Nedir?
- Geleneksel Türk Tiyatrosu
- Modern Türk Tiyatrosu
- Anı
- Anı Nedir?
- Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
- Haber Metni
- Haber Yazısı Nedir?
- Güncel Gazete Ve Dergi Haberleri
- Genel Ağ Haberleri
- Gezi Yazısı
- Gezi Yazısı Nedir?
- Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
- Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı
MATEMATİK
- 1. Dönem Konuları
- Sayma Ve Olasılık
- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- İkinci Dereceden Denklemler
- Dörtgenler Ve Çokgenler
- 2. Dönem Konuları
- Dörtgenler Ve Çokgenler
- Katı Cisimler
FİZİK1. Dönem Konuları
- Elektrik Ve Manyetizma
- Elektrik Akımı
- Potansiyel Fark
- Direnç
- Ohm Yasası
- Eşdeğer Direnç
- İç Direnç
- Elektromotor Kuvvet
- Elektrik Enerjisi
- Elektriksel Güç
- Manyetizma
- Basınç Ve Kaldırma Kuvveti
- Katı Basıncı
- Akışkan Basıncı
- Basınç Kuvveti
- Pascal Prensibi
- Bernoulli İlkesi
- Archimedes İlkesi
- Kaldırma Kuvveti
- Dalgalar
- Dalga, Titreşim
- Dalga Hareketi
- Dalga Boyu
- Periyot, Frekans
- Hız
- Genlik
- Atma
- Dalga Tepesi
- Dalga Çukuru
- Odak Noktası
- Merkez
- Stroboskop
- Rezonans
- Ses Yüksekliği
- Ses Şiddeti
- Tını, Yankı, Uğultu
- Gürültü, Ses Kirliliği
- Deprem Dalgası
- Optik
- Aydınlanma Şiddeti
- Işık Şiddeti
- Işık Akısı
- Gölge
- Yarı Gölge
- Yansıma
- Odak Noktası, Merkez
- Tepe Noktası, Asal Eksen
- Kırılma, Kırıcılık İndisi
- Snell Yasası
- Tam Yansıma, Sınır Açısı
- Görünür Uzaklık
KİMYA1. Dönem Konuları
- Kimyanın Temel Kanunları
- Mol Kavramı
- Kimyasal Tepkimeler Ve Denklemler
- Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
- Homojen Ve Heterojen Karışımlar
- Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri
- Homojen Ve Heterojen Karışımlar
- Ayrıştırma Ve Saflaştırma Teknikleri
- Asitler
- Asitler Ve Bazların Tepkimeleri
- Hayatımızdaki Asitler Ve Bazlar
- Tuzlar
- Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
- Gıdalar
BİYOLOJİ
1. Dönem Konuları
- Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz Ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
- 2. Dönem Konuları
- Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunları Ve İnsan
- Doğal Kaynaklar
- Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
COĞRAFYA
1. Dönem Konuları
- Dünya'nın Tektonik Oluşumu
- Jeolojik Zamanlar
- Türkiye'nin Tektonizması
- İç Kuvvetler
- Kayaçlar Ve Yeryüzü Şekilleri
- İç Kuvvetlerin Türkiye'deki Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
- Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri
- Türkiye'de Dış Kuvvetler Ve Yer Şekilleri
- Türkiye'nin Dağları, Ovaları Ve Platoları
- Yeryüzündeki Su Kaynakları
- Okyanuslar
- Denizler
- Göller
- Akarsular
- Yeraltı Suları Ve Kaynakları
- Türkiye'nin Su Kaynakları
- Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği
- Toprağın Oluşum Süreci
2. Dönem Konuları
- Türkiye'deki Toprakların Dağılışı
- Türkiye Topraklarının Kullanımı
- Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması Ve Dağılışı
- Türkiye'deki Bitki Toplulukları Ve Dağılışı
- Nüfus Özellikleri
- Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi
- Nüfus Artış Hızı İle Ülkelerin Kalkınması Arasındaki İlişki
- Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu Ve Nüfus Piramitleri
- Türkiye Nüfusunun Dağılışı Ve Yapısal Özellikleri
- Dünyada Ve Türkiye'de Göçler
- Ekonomik Faaliyetler
- Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel Ve Bölgesel Etkileri
- Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı Ve Etkileri
TARİH
1. Dönem Konuları
- Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Devleti
- Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
- Devletleşme Sürecinde Savaşçılar Ve Askerler
- Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
- 2. Dönem Konuları
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
- Sultan Ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
İNGİLİZCE
1. Dönem Konuları
- SCHOOL Life
- Plans
- Legendary Figure
- Traditions
- Travel
- Helpful Tips
- Food And Festivals
- 2. Dönem Konuları
- Digital Era
- Modern Heroes And Heroines
- Shopping
FELSEFE
1. Dönem Konuları
- Felsefeyi Tanıma
- Felsefe Nedir?
- Felsefe Terimi
- Felsefe Tanımları
- Düşünmenin Önemi Ve Gerekliliği
- Felsefi Düşünce
- Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı
- Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
- Felsefenin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Rolü
- Felsefenin Bireysel Ve Toplumsal İşlevi
- Felsefe-Hayat İlişkisi
- Felsefe İle Düşünme
- Akıl Yürütmeye Ve Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar
- Akıl Yürütme Ve Argümantasyon
- Dili Doğru Kullanmanın Önemi
- Dilin İşlevi
- Felsefi Soruların Nitelikleri Ve Diğer Sorulardan Farkı
- Felsefi Soru Oluşturma
- Görüş Veya Argümanların Analizi
- Varlık Felsefesi
- Felsefenin Temel Konuları Ve Problemleri
- Varlık Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- Varlığın Hakikati Ve Bilgisi
- Varlığın Mahiyeti
- Evrende Amaçlılık
- Bilgi Felsefesi
- Bilgi Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- Doğru Bilginin İmkânı
- Bilginin Kaynağı
- Bilginin Sınırları
- Bilginin Sınırları Ve Doğru Bilginin Ölçütleri
- Bilginin Güvenirliliği Ve Değeri
2. Dönem Konuları
- Bilim Felsefesi
- Bilim Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- Bilim Ve Bilimsel Yöntem
- Bilimin Değeri
- Bilim Ve Felsefe İlişkisi
- Ahlak Felsefesi
- Ahlak Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- İyi Ve Kötü
- Özgürlük Ve Sorumluluk
- Evrensel Ahlak Yasası,
- Din Felsefesi
- Din Felsefesinin Konusu Ve Soruları
- Teoloji Ve Din Felsefesi
- Tanrı'nın Varlığı İle İlgili Görüşler
- Evrenin Sonlu Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
- Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
- Siyaset Felsefesi
- Siyaset Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- Hak, Adalet, Özgürlük
- İktidarın Kaynağı
- İdeal Devlet Düzeni
- Temel Hak Ve Özgürlükler Açısından Egemenlik Sorunu
- Sanat Felsefesi
- Sanat Felsefesinin Konusu Ve Problemleri
- Güzellik
- Sanat
- Sanat Eserinin Özellikleri
- Felsefi Okuma Ve Yazma
- Felsefi Metin Analizi
- Alternatif Görüş Geliştirme
- Felsefi Denem Yazma
- Akıl Yürütme Becerileri
- Felsefi Akıl Yürütme Becerilerinin Diğer Alanlarda Kullanımı
DİN KÜLTÜRÜ
1. Dönem Konuları
- Allah İnancı Ve İnsan
- Allah'ın Varlığı Ve Birliği
- Allah'ın İsim Ve Sıfatları
- Kur'an-I Kerim'de İnsan Ve Özellikleri
- İnsanın Allah İle İrtibatı
- Kur'an'dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
- Kur'an-I Kerim'de Gençler
- Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
- Hz. Muhammed Ve Gençler
- Bazı Genç Sahabiler
- Bilge Ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali
- Genç Bir Davetçi: Erkam B. Ebi'l-Erkam
- Genç Bir Öğretmen: Mus'ab B. Umeyr
- Genç Bir Komutan: Üsame B. Zeyd
- Genç Bir Yönetici: Muaz B. Cebel
- Genç Bir Alim: Hz. Aişe
- Genç Bir Anne: Hz. Fatıma
- Sorumluk Sahibi Bir Genç: Esma Binti Ebi Bekir
2. Dönem Konuları
- Bazı Genç Sahabiler: Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer B. Ebi Talib
- Kur'an'dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 159. Ayet
- Din Ve Aile
- Din, Kültür Ve Sanat
- Din Ve Çevre
- Din Ve Sosyal Değişim
- Din Ve Ekonomi
- Din Ve Sosyal Hayat
- Kur'an'dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 103-105. Ayet
- İslam Ahlakının Konusu Ve Gayesi
- Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
- Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
- İslam Düşüncesinde İtikadi Ve Siyasi Yorumlar
- Ehl-İ Sünnet (Eşarilik Ve Maturidilik)
- Şia (İmamiye Ve Zeydiye)
- İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
- Hanefilik
- Malikilik
- Şafiilik
- Hanbelilik
- Caferilik
- Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet