Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü - Haberler
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Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iddiaya göre şizofreni hastası Aziz Pala, ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyerek yengesi Emine Pala'yı tehdit etti ve sonrasında kadın ile Aziz Pala arasında arbede yaşandı. Kadının durumu haber vermesiyle eşi de eve gelirken, arbede sırasında Aziz Pala, 7'nci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Emine Pala, olayın intihar olduğunu iddia etti. Şüpheli ölüm, yapılan çalışmalar sonucu aydınlatılacak.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aziz Pala, ağabeyi Ahmet Pala'nın evinde kalmaya başladı.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Aziz Pala, iddiaya göre, sabah yengesi Emine Pala'nın yanına giderek "Benim olacaksın, yoksa ölürsün" dedi.

Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü

Bunun üzerine mutfaktan eline bıçak alan Emine Pala ile üzerine gelmemesini söylediği kayınbiraderi arasında arbede başladı. Kadının durumu haber vermesi üzerine eşi Ahmet Pala da eve geldi. Bu sırada devam eden arbedede Aziz Pala, 7'nci kattaki evin penceresinden düştü.

Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aziz Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberiyle Ahmet Pala, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Pala'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Emine Pala'yı gözaltına aldı.

Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü

Sağlık kontrolünden geçirilen ve boynunda kesiler olduğu görülen Emine Pala'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, kayınbiraderinin intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Aziz Pala'nın intihar edip, etmediği, yapılan çalışmanın ardından belirlenecek.

Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' dedi! Çıkan arbedede pencereden düşüp öldü - Haberler
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