Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 117. bölüm canlı izle! 25 Ekim Pazartesi Yasak Elma full HD canlı izleme linki!

FOX TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 25 Ekim Pazartesi Yasak Elma yeni sezon 117. bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yasak Elma bugün 117. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yasak Elma 117. bölümde neler olacak? Yeni bölümde neler olur? Yasak Elma ful canlı izle! Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 25 Ekim Yasak Elma izle! 25 Ekim Yasak Elma canlı izleme linki! İşte detaylar.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan haber siz görüşmeye devam ederler.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan haber siz görüşmeye devam ederler.

Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arar.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

YASAK ELMA 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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