Yargıtay 7 sanık için beraat kararını bozmuştu: 'Balyoz' sanıkları yeniden hakim karşısında

YARGITAY'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklar yerel mahkemenin verdiği beraat kararında direnmesini talep etti. Sanık Doğan'ın avukatının Yargıtay'ın bozma ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesi yönünde talepte bulunduğunu fakat Başsavcılığın itirazı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirmediğini dikkate alan heyet, Başsavcılığa dilekçe yazarak itirazın akıbetinin sorulmasına ve gelen cevabın ardından bozmaya uyulup uyulmayacağı noktasında karar vereceğini belirtti.

YARGITAY BOZMA İLAMINDA KANIT YOK SAVUNMASI

SANIKLAR BERAAT KARARINDA MAHKEMENİN DİRENMESİNİ TALEP ETTİ

SAVCI GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ

1 SANIK YARGILAMA SÜRECİNDE HAYATINI KAYBETTİ

'MAHKEMENİN DAHA ÖNCEKİ BERAAT KARARINDA DİRENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİK'