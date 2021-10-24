Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 6. bölüm izle! Yargı dizisi 6. bölüm full HD izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı yeni bölüm izle! Yargı izle!
Yargı canlı izle! Kanal D'nin beğenilen dizisi Yargı Pazar günleri izleyiciyi TV başına kilitlemeye devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynayan dizi ile ilgili detaylar son dönemde araştırılmakta. Peki, Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 6. bölüm izle! Yargı dizisi 6. bölüm full HD izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı yeni bölüm izle! Yargı izle!
Yargı dizisi canlı izle! konusu internette en çok merak edilen konular arasında. Kanal D'de yeni başlayan ve kısa süre içerisinde sevilen yapımları arasına giren Yargı yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de ekranlara gelecek Yargı dizisini izlemek ve son bölümde neler olacağını merak eden vatandaşlar internette en çok "Yargı 6. bölüm canlı izle! Kanal D yeni dizisi Yargı bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 6. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı canlı full HD izle! Yargı 6. bölüm izle! Yargı 6. bölüm seyret! Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" gibi soru ve konuları aratılmakta. Yargı bölümü hakkındaki detaylar, fragman, izleme linki gibi merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Acı başka düğümleri getirir; onlar da daha zorlu yollara sokar bizi. Anlarız ki; hayatın kaderimize attığı ilmekler hiç bitmeyecektir...
Ceylin de Ilgaz da İnci'nin katilini bulmak için çabalarken, ailelerinden ve sevdiklerinden sınanırlar. Ceylin ailesini, Ilgaz ise kardeşi Çınar'ı geri dönüşü olmayacak bir biçimde kaybetmek üzeredir. Üstelik Pars da onların önüne bambaşka engeller koymaya kararlıdır.
Ceylin ve Ilgaz'ın kesişen yolları, artık bambaşka ve daha keskin bir dönemece girmek üzeredir. İnci'nin katilini ararken girdikleri macera, karşılarına çıkan zorlukları birlikte aşmaları sayesinde onları gerçeğe ulaştıracaktır. Ancak bu gerçek başta ikisi olmak üzere her iki aile için de çok daha büyük bir zelzele yaratacaktır.
Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.
Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir.
Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Acaba Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek midir?
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla