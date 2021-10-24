Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 6. bölüm izle! Yargı dizisi 6. bölüm full HD izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı yeni bölüm izle! Yargı izle!

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YARGI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acı başka düğümleri getirir; onlar da daha zorlu yollara sokar bizi. Anlarız ki; hayatın kaderimize attığı ilmekler hiç bitmeyecektir...

Ceylin de Ilgaz da İnci'nin katilini bulmak için çabalarken, ailelerinden ve sevdiklerinden sınanırlar. Ceylin ailesini, Ilgaz ise kardeşi Çınar'ı geri dönüşü olmayacak bir biçimde kaybetmek üzeredir. Üstelik Pars da onların önüne bambaşka engeller koymaya kararlıdır.

Ceylin ve Ilgaz'ın kesişen yolları, artık bambaşka ve daha keskin bir dönemece girmek üzeredir. İnci'nin katilini ararken girdikleri macera, karşılarına çıkan zorlukları birlikte aşmaları sayesinde onları gerçeğe ulaştıracaktır. Ancak bu gerçek başta ikisi olmak üzere her iki aile için de çok daha büyük bir zelzele yaratacaktır.

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.

Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir.

Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Acaba Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek midir?

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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