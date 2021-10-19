Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelerek Önemli Açıklamalarda Bulundu. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Belediye çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Görevlendirme sonrası hayata geçirilen projeler, yatırımlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, yaklaşık 1. 5 yıl içerisinde Belediyeye ait 86, 2 milyon TL borcun ödendiğini, toplam yatırımın ise 315 milyon TL civarında olduğu ifade etti.

Şehir merkezinde devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarındaki son durumu anlatan Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, kanalizasyon projesinde 77 km hat çekerek %88'lik, içme suyu projesinde ise 149 km hat çekerek %56'lık bir gerçekleşme oranı olduğunu söyledi. Vatandaşların gösterdiğin sabırdan dolayı da teşekkür eden Sarıibrahim, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde şimdiye kadar 21 km'lik asfaltlama yapıldığını ifade ederek Bağlar Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaların hemen ardından bu yıl içerisinde yaklaşık 20 km'lik asfalt seriminin yapılacağını söyledi.

Uzun yıllardır dokunulmayan sorunlara çözüme kavuşturduklarını ifade eden Sarıibrahim, şehrin yağmur suyu altyapısının dahi olmadığını söyledi. Bu sorunun ise eski kanalizasyon sistemini yağmur suyu tahliye hattı olarak kullanılmasıyla çözüleceğini belirtti.

Vali/Belediye Başkan V. Sarıibrahim, karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin yapılaşmanın olduğu bölgelerde İmar planının olmaması olduğunu belirterek, şehir geneliyle birlikte Özgür, Karaağaç ve Konaklı Mahallesinin imar planları ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sarıibrahim konuyla ilgili, "Şehrimizin ortasında da kenarında da imar planı tamamlanmamıştır. İmar planı olmayınca elektrik, kanalizasyon, doğal gaz gibi altyapı çalışmalarını da yapmak bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bizler bu şehrin öncesinde yapılmış bütün çalışmalarını yeniden yapıyoruz. " diye konuştu.

Vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyen Sarıibrahim, kazı yapılan yerlerde neden hemen asfaltlama yapılamadığına da açıklık getirerek şunları söyledi: "Kazı yaptığımız yerde önce kanalizasyon hattını çekiyoruz. Çünkü daha derine bu hatları yerleştiriyoruz. Ardından içme suyu hattı çekiliyor. Sonrasında ise buralarda çökmeler meydana geliyor. Asfaltlama yapabilmemiz için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor ki yerine otursun. Acele edersek yapılan işler bir anlam ifade etmez. O yüzden belirli bir süre sonra asfaltlama işlemini geçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza güzel bir Iğdır bırakmak için uğraşıyoruz. O sebeple vatandaşlarımızdan da biraz daha sabır istiyorum. "

Şehirlerarası Otogar, Sebze ve Meyve Hali, Gençlik ve Spor Yatırımları, Sosyal Yaşam Alanları, Yeşil Kuşak, İskender Iğdır Caddesi, Uluhan Caddesi, Karakuyu Caddesi, Askerlik Şubesi projeleriyle ile ilgili de son durumu anlatan Sarıibrahim, bir diğer önemli projelerden olan Haydar Aliyev Parkı, Aile Destek Merkezi, Zahireciler ve Mermerciler Sitesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarıibrahim, bilgilendirme toplantılarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Basın bilgilendirme toplantısına Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri ve basın mensupları katıldı.

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