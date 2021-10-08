Vali Baruş 'Aşını Ol' Kampanyasının Ödüllerini Verdi

MALATYA (Habermetre) - Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda Malatya'da ödüllü 'Aşını Ol' kampanyasının çekilişleri yapılarak ödüller vatandaşlara verildi.

17-44 Yaş Aralığındaki vatandaşların Aşı Kampanyasına katılarak 2. Doz aşılarını tamamlamaları üzerine yapılan çekiliş ile 44 Adet Tablet, 244 Adet Yeni Malatyaspor Forması ve 144 Adet Motaş Kartı sahiplerini buldu.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen ödül dağıtım törenine katılan Vali Aydın Baruş; 2 doz aşısını yaptırarak duyarlılık gösteren, topluma örneklik oluşturan ödül sahiplerine teşekkür etti. Konuşmasına devam eden Vali Aydın Baruş; "kampanyanın başladığı 16-19 Ağustos tarihinden itibaren kampanyaya katılan yaklaşık 10 bin vatandaşımız var.

Malatya'da 1. Aşısını yaptırdıktan sonra 40 gün geçmesine rağmen 2. Aşısını yaptırmayan 30 bin kişi var. Bu 30 bin kişiye çağrıda bulunmak istiyorum: 1. Aşının koruyuculuğunun düşük olması sebebiyle mutlaka 2. Aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda Korona virüs salgınından korunmanın yegane yolu aşı olmak. En az 2 doz aşımızı yaptırırsak hastaneye, yoğun bakıma düşmekten korunuyoruz. Şu an yoğun bakımda tedavi görenler arasında aşısını yaptırmayan veyahut eksik yaptıranların oranı oldukça yüksek. En az 2 doz aşı olanlar hastalığı hafif atlatıyorlar. Bu noktada ailemizin ve çevremizin de sağlığını düşünmemiz lazım. Aşımızı yaptırmazsak sadece kendi sağlığımızı tehlikeye atmıyoruz, aynı zamanda ailemizin ve toplumun sağlığını tehlikeye atıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz.

Malatya aşılama oranımız %67 civarında. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında basın mensuplarımıza da görev düşüyor, lütfen bu bilinçlendirme çalışmalarında çağrılarımızı tekrarlayarak sunalım. Tüm sağlıkçılarımız adına ricada bulunuyorum. Çünkü son 1 aydır vaka sayılarımızın artması sonucunda yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hastalarımızda artış var. Hastalıktan ve hayatını kaybetmekten korunmanın en önemli yolu aşılama. Düzenlediğimiz Aşı Kampanyası ile topluma örnek olan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum.

Sağlıkçılarımıza yardımcı olalım, bir buçuk yıldır mücadele devam ediyor. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz lazım. Sokakta maskesiz insanlar gördüğümüz zaman üzülüyoruz, gevşemeye ve rahat davranmaya henüz mahal yok. Salgın devam ediyor. Ne kadar süreceği de belli değil. Maskemizi takarak dışarı çıkmalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmamız lazım. Sıkıntılar yaşamamamız için maske ve mesafe hususuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızda da hastalıklar yaygınlaşmaya başladı. Sağlık Müdürümüz belirttiği üzere 1500 çocuk vakamız var. Çocuklarımızın okula devam edebilmeleri için bizim dikkatimiz çok önemli. Çocuklarımız ve sağlığı tehdit altında olan büyüklerimiz için, kendi sağlığımız için maske takmaya devam edelim ve aşılarımızı zamanında yapalım. En kısa zamanda Malatya'nın aşılamada %75'in üzerine çıkmasını sağlayalım. Buradan herkese duyuruyorum ve vatandaşlarımızdan yardım talep ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın mensuplarının insanların maske ve mesafeye dikkat etmediklerini bu konuda denetlemelerin de gevşediği yönündeki sorusunu; vatandaşlarımıza ceza kesme taraftarı değiliz. Vatandaşların toplum sağlığı bilinciyle hareket etmelerini istiyoruz. Mecbur kalmadığımız sürece yaptırım taraftarı değiliz. Fakat toplum sağlığını tehdit edecek hususlar söz konusu olduğu zaman diğer vatandaşlarımızı korumak adına yaptırım yapmak zorunda kalırız diyerek yanıtladı.

Ardından Aşını Ol kampanyasından çekiliş ile ödül kazanan vatandaşlara ödülleri takdim edildi. Ödül kazanan vatandaşlarımızdan Emine Güldaş; "Toplum Bağışıklığı için Aşı çok önemli, geciktirmeden aşımızı olalım" diyerek Malatya halkına seslendi.

Kazanıp da ödüllerini almaya gelemeyen vatandaşlarımızın ödüllerini Sıtmapınarı Zapçıoğlu Caddesinde bulunan Halk Sağlığı Merkezinden, Motaş Kartlarını da İnönü Kapalı Çarşısında bulunan Motaş bürolarından temin etmeleri gerektiği bilgileri de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verildi.

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