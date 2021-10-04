Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün? - Haberler
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Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün?

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Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün?

Pazartesi günleri yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu bugün mü başlayacak merak edildi. Heyecanla beklenen dizinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak, hangi gün ekranlara gelecek? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün başlıyor? İşte tüm bilgiler...

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümleri ne zaman başlıyor? Bugün Uyanış: Büyük Selçuklu var mı? Uyanış: Büyük Selçuklu bugün olacak mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu geçtiğimiz sezon her Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyordu. Fakat dizinin yeni sezonu hangi gün yayınlanacak henüz açıklanmadı.

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni ismiyle Alparslan: Büyük Selçuklu oldu. Twitter'da yapılan son açıklamaya göre dizi yakın bir zamanda başlayacak.

Twitter'daki son paylaşım şöyle:

"Kurdun izi, at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir!"

#AlparslanBüyükSelçuklu yeni tanıtımı yayında. Çok yakında @trt1'de başlıyoruz."

Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün?

Buna göre Alparslan: Büyük Selçuklu yakın bir tarihte TRT 1'de başlayacaktır. Bugün TRT 1 yayın akışında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yer almıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, AKLİ FİLM imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunun Emre Konuk tarafından kaleme alındığı, yakında TRT 1'de yayınlanacak olan tarih, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Gizem Karaca gibi oyuncular yer almaktadır.

2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizide yer alan tüm oyuncularla bilinmeyen nedenlerden ötürü yollar ayrıldı (Mehmet Özgür hariç). Ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle ekranlara çıkacaklarını söyledi. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikayesine gidilecek. Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu Barış Arduç oldu. Barış Arduç'un Alparslan rolüne hayat vereceği söylendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Daha sonra projeyle anlaşılan diğer oyuncularla birlikte dizinin oyuncu kadrosu; Kazakistan'dan gelen Ulusal Aksiyon Şirketi tarafından (Nomad Stunts, Ottoman Stunts) özel olarak ata binme, ok atma ve kılıç kullanma eğitimleri aldılar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Uyanış: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman, bu akşam olacak mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonu hangi gün? - Haberler
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