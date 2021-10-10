Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli - Haberler
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Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

AA / Çağatay İğci - Haberler | Sağlık
Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Uşak ve Denizli'de yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihmali dolayısıyla endişelerini dile getirdi.

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Uşak ve Denizli'de yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihmali dolayısıyla endişelerini dile getirdi.

Bir önceki haftaya göre 25 Eylül-1 Ekim haftasında vaka yoğunluğu en çok artan iller sıralamasında Uşak üçüncü, Denizli ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu İsmet Paşa Caddesi ve Atapark gibi bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu bölgelerde ekip araçlarından, maske takması ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda anonslar da yapılıyor.

Almanya'dan tatil için memleketi Uşak'a gelen Vicdan Metin, artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu söyledi.

Herkesin daha duyarlı olması gerektiğine dikkati çeken Metin, şöyle konuştu:

"Memleketimizde gerçekten vaka sayıları çok artmış. Çok üzüldüm. Maskelerimizi takıp ve daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aşılarımızı tam olmamız gerekiyor. Bunları yaparsak bu hastalığın önüne geçileceğini düşünüyorum. İnşallah herkes daha duyarlı olur. İnşallah hep birlikte dikkat ederek bu zor zamanları aşabiliriz."

Tuğba Şentürk de tatil dolayısıyla Uşak'ta olduğunu belirterek, "Bazı durumlarda sıkılıp, maskelerimizi çıkarttığımız oluyor. Maskelerimizi her zaman takmamız gerekiyor. Özellikle aşı konusunda da daha duyarlı olursak çok daha iyi olur. Sağlığını seven aşısını olsun ve kurallara uysun." diye konuştu.

Denizli

Denizli'de 52 yaşındaki döner ustası Murat Ertunç, Kovid-19 vakalarının Denizli'de yükseldiğini ancak insanların birçoğunun maske ve sosyal mesafeyi geçmişteki kadar önemsemediğini dile getirdi.

Önlemlerin yeterli olmadığını savunan Ertunç, "Kontrollerin daha sık ve yoğun yapılması gerekiyor. Denizli'de vaka sayıları gün geçtikçe yükseliyor. Koronavirüs şaka değil çok ciddi bir hastalık. Biz iş yerimizde bütün önlemleri alıyoruz vatandaşlardan da bu önlemlere dikkat etmesini bekliyoruz." dedi.

Restoranda çalışan Burak Erbaş ise sosyal mesafeye eskisi kadar dikkat edilmediğini, insanların salgını unuttuğunu, kapanma döneminin gelmesinin herkesi olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

Uşak ve Denizli'deki Kovid-19 vakası artışlarından vatandaş da endişeli

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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