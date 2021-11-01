UPS Türkiye seferlerine başladı

Dünyanın en büyük paket teslim şirketlerinden UPS, kendisine ait Boeing 757 tipi uçakla Türkiye'deki KOBİ'leri ve girişimcileri dış pazarlara uçurmaya başladı. Haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile şirketin ihracat kapasite artışının iki katına çıkması tahmin ediliyor. Türk ihracatçısının ürünlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde taşınması hedefleniyor.

Türkiye'deki ihracatçıların gönderileri Köln aktarma merkezinden tüm dünyada UPS operasyonlarının bulunduğu 220 ülke ve bölgeye daha hızlı ulaşacak. Uçak, ilk kez bugün su selamlaması eşliğinde İstanbul Havalimanı'na indi. İniş için karşılama töreni yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki UPS binasında gerçekleşen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darrell, UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, UPS Doğu Avrupa Başkanı Ufku Akaltan, UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul,, İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, şirketin yönetici ve çalışanları katıldı.

İhracat operasyonlarında günlük 9 bin 500 paket ihraç edilirken, UPS uçağı ile günlük paket gönderimi 13 bin 500'e çıkacağı aktarıldı. Yeni uçak sayesinde, yüzde 40'lık bir kapasite artışı yapıldığı bildirildi.

TURAGAY: İHRACATÇIMIZI DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "2020 yılında dünyadaki e-ticaret hacmi yüzde 18 artarak 4.3 trilyon dolara ulaştı. Bu 4.3 trilyonun 950 milyar doları aslında sınır ötesi ticarettir. 1 trilyon dolarlık bir pasta var. Bu pastandan bizim aldığımız pay 2.7 milyar dolar civarında. Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde e-ihracatın payı ise yüzde 1.3. Önümüzde çok büyük bir potansiyel var. Belki de pandeminin getirdiği en büyük fırsat dijital dönüşümü hızlandırması. Hızlanan bu dönüşümden Türk ihracatçısının en iyi şekilde yararlanması temel önceliğimiz. 2024 yılında şu anda 2.7 milyar dolar civarında olan ihracatı 10 milyar dolarlar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. UPS'in İhracat Akademisi üzerinde önemle durduğumuz projelerden bir tanesi. 5 binden fazla girişimciye e-ihracatı öğretiyoruz. Türkiye'nin potansiyeli büyük, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek temel önceliğimiz. İnşallah UPS'in ikinci ve üçüncü uçağını da Türkiye'de göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda emin adımlarla ihracatçımızı daha ileri noktalara taşıyacağız. Böyle bir girişimde bulundukları için teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

SAYAN: HAVAYOLU TRAFİĞİNİN YÜZDE 5.2 BÜYÜYECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise şirketin seferlerinin Türkiye adına hayırlı olmasını dileyerek, "Sektörümüz özellikle de ihracatımız için önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizin güçlü havayolları ağına UPS uçuşlarının daha da güç katacağına inanıyor ve bu çalışmaya emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Posta ve kargo gönderilerinin önemi her geçen gün artırıyor. Ülkemizde havayoluyla taşımacılık önemli bir yere sahip. 2025 yılına kadar Türkiye'nin havayolu trafiğinin yüzde 5.2 büyüyeceği öngörülüyor. İstanbul Havalimanı üzerinden özellikle kargo taşımacılığının 2030 yılında 1 milyon 280 bin tona ulaşması hedefleniyor" diye konuştu.

CARRERA: YENİ FIRSATLARI VE POTANSİYELLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera da "Türkiye'deki işletmelerin diğer yerel pazarlar ve küresel ticaret ile bağlantı kurma ve bu sayede büyüme potansiyellerinin farkındayız. Bu yüzden, yeni uçuşumuz ile Türkiye'de üretilen benzersiz ürünlerin dünyaya açıldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk. Müşterilerimizin daha başarılı, daha hızlı ve daha güçlü olabilmesi için dünya standartlarındaki ulaşım ağımıza sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Yalnızca Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesine, son beş yılda ağımızı geliştirmek için 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Müşterilerimizin işleri ile ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya, global ağımızı güçlendirmeye ve Türkiye için yeni fırsatları ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKALTAN: YÜZDE 40 ORANINDA BİR İHRACAT KAPASİTESİ YARATTIK

UPS Doğu Avrupa Başkanı Ufku Akaltan ise "Uçağımız ilk defa Türkiye'ye geldi. Bu yatırımımızla Türk ihracatçılarına, KOBİ'lerimize ve girişimcilerimize yüzde 40 oranında bir ihracat kapasitesi yaratmış olduk. 250 milyon dolarlık bir genel ihracat büyümesine denk düşüyor. Her türlü şirkete, ihracat anlamında yardımcı oluyoruz. Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız Export Akademi Programı ile beraber 6 binin üzerinde girişimci ve KOBİ'yi ihracat süreçlerinde eğitme fırsatımız oldu. Türkiye bizim için oldukça önemli bir pazar. Bu şekilde yatırımlarımız giderek artıyor. Proje, Türkiye'nin ihracat alanında sahip olduğu yüksek potansiyeli daha da güçlendirecek. Ülkemizin değerlerini, küresel ağımız sayesinde 220'den fazla ülke ve bölgeye teslim ederek ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Türkiye'nin işletmeleri, girişimcileri çok daha güçlü bir şekilde global ticarete ve global pazarlara bağlanarak ihracatta yeni rekorlar kıracaktır. Uçağımızın faaliyetlerine başlaması da küresel boyuttaki desteğimizin ve ülkemize olan güvenimizin somut bir örneği. Türkiye'nin üretim gücü ve sağlam altyapısı sayesinde ülkemizden çıkan katma değerli ürünlerimizi küresel pazarlarla buluşturduğumuz için gururluyuz" dedi.

KILIÇ: KAPASİTEYİ DAHA DA ARTIRIYORUZ

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da Türkiye'nin büyümesine ve ihracatına katkı sunmayı ilke edinmiş olarak yatırımlarına devam ettiklerini söyleyerek, "UPS 1988 yılından beri Türkiye'de doğrudan yatırımcı olarak ihracat ve ithalat konusunda hizmet veriyor. Uçağımız haftada 6 gün sefer yapacak. Pazartesi'den cumaya ve pazar günleri. Bu sayede haftanın 7 günü İstanbul'da veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde üretilen ürünler dünyanın bütün şehirlerine ertesi gün erişebilecek. Bu kapasite artırımı ülkemizin ihracatta yaşadığı, ihracat rekorlarıyla her ay taçlandırdığımız bu sezonda ihracatçımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için planladığımız bir yatırım oldu. Türkiye'ye 2019'da İGA yatırımımızla bir yatırım yapmıştık. Bu uçakla birlikte ihracatçımızın ve ihracatçımızın ihtiyaç duyduğu kapasiteyi daha da artırıyoruz" diye konuştu.

Törenin sonunda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'a İstanbul Havalimanı'na inen uçağın maketi takdim edildi.