Haberler

Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Balıkçılık Genel Müdürlüğü, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanları balıkçılığa yasak bölgeler ilan etti. Skandala Türkiye'den sert tepki gelirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur." denildi.

Yunanistan Balıkçılık Genel Müdürlüğü, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla giren bazı bölgeleri "balıkçılığa yasak alan" ilan etti. Atina’nın bu tek taraflı adımı, bölgedeki deniz sınırları tartışmasını yeniden alevlendirirken, Türkiye bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini savundu.

"YUNANİSTAN'IN YAYIMLADIĞI HARİTALAR ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın çizdiği haritaların hiçbir geçerliliği olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir.

"GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur.

Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir.

Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir.

Bu anlayışla, Türkiye’nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

