Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

İsmi uzun süredir Süper Lig devi Galatasaray'la da anılan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Milli yıldız, 1 sezon daha Inter'de forma giyecek.

İtalya Serie A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ismi uzun süredir Süper Lig devi ile anılıyordu. İtalyan kulübündeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

HAKAN 1 SEZON DAHA INTER'DE KALIYOR

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberlere göre; İtalya'daki yaşamından memnun olan Hakan Çalhanoğlu, 1 sezon daha Inter'de kalacak. Teknik direktör Chivu'nun da tecrübeli orta sahayı gelecek sezon kadroda görmek istediği, 31 yaşındaki yıldız ismin de sözleşmesini Inter'de tamamlayacağı ifade edildi. 

BİRÇOK TALİBİ VAR

Haberin devamında, Hakan Çalhanoğlu'na Türkiye, Almanya ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgi gösterdiği ancak transferde işlerinin çok zor olduğu dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren deneyimli orta saha, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti. 

Ece Güneş
Haberler.com
