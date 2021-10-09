İSTANBUL (AA) - TRT'nin 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren gençlere ödülleri törenle verildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 121 üniversiteden 1300'ü aşkın eserin katılımıyla düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı. Ödüle layık görülen eser sahipleri ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimlerin elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'ne onur konuğu olarak katıldı. Altun, törendeki konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve tüm yarışmacılara selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Birbirinden yetenekli genç meslektaşlarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğunu ifade eden Altun, TRT'nin öncülüğünde gelenekselleşerek devam eden yarışmanın gençler için yeni başarı kapıları açması temennisinde bulundu.

Altun, genç iletişimcilere teorik bilgilerini pratik çalışmalarla birleştirme imkanı sunan bu etkinliğe büyük önem verdiklerini belirterek, iletişim gibi kritik bir alanda özgün ve ufuk açıcı çalışmaları teşvik eden TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na katılan ve ödül kazanan gençleri tebrik etti.

Geleceğin iletişimcilerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü, genç iletişimcilerin de Türkiye'nin yeni küresel vizyonuna uygun şekilde tüm dünyaya hitap eden, tüm insanlığın hayrını gözeten projeler üreteceğinden kuşku duymadığını dile getiren Altun, "Hem kendimizin hem ülkemizin hem de tüm insanlığın geleceği için iletişimin tüm alanlarında etkin ve öncü olmak zorundayız." dedi.

Altun, iletişimin tüm alanlarında çıtayı daha da yükseltecek gençlerin yetiştiğini görmekten heyecan duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Mahir ve erdemli gençlere kapımız her zaman açık, onlara kıymet veriyor, onları destekliyoruz. En doğru haberler i veren, en iyi filmleri çeken, en güzel tasarımları yapan gençler sadece bireysel kariyerini yükseltmeyecek, aynı zamanda ülkesine de kazandıracaktır. Ülkemizi el ele, omuz omuza hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Geleceğin parlak iletişimcilerinin, hakikat için yürüttüğümüz iletişim seferberliğine verecekleri katkıları sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Gençleri önceleyen projelerimiz ve çalışmalarımız her zaman devam edecek"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da konuşmasında dijitalleşen dünyaya dikkati çekerek, iletişimcilerin özgün değerlere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyanın dünyaya şifa olacak hikayesini, özgünlüğünü, değerler setini anlatacak genç iletişimcilere ihtiyacı var. Yalnızca ülkemizde değil küresel düzeyde iddia sahibi gençlerimizin desteklenmeye ihtiyacı var. Biz TRT ailesi olarak bu düşünceden hareketle platformlarımızda, kanallarımızda, radyolarımızda, dijital mecralarımızda pek çok dilde yaptığımız yayınlarla yalan ve inşa edilmiş algının karşısına gerçeği koyuyoruz. Göz ardı edilen konuları, yok sayılan coğrafyaları gündeme getiriyoruz."

Genç iletişimcilere, iletişimin özel bir alt dalında uzmanlaşmalarını öneren Sobacı, "Bugün bütün dünyada alanında derinlemesine bilgiye sahip iletişimcilere ihtiyaç duyuluyor. Bir alanda iddianız olduğunda, o alanda güçlü olursunuz." dedi.

Sobacı, tecrübenin yanında yeni bakış açılarının da önemine işaret ederek, "TRT ailesi olarak tecrübe kadar yaratıcı bakış açısı ve üretkenliğe de önem veriyoruz. Gençleri önceleyen projelerimiz ve çalışmalarımız her zaman devam edecek. Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT'de." diye konuştu.

154 eser yarıştı

Yaşanan final heyecanında 154 eser yarıştı. Radyo, televizyon, haber ve dijital yayıncılık ile Cumhurbaşkanlığının 2021'i Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan etmesi kapsamında bu yıla özel "Güzel Türkçe" kategorisi başta olmak üzere 5 ana kategori ve 15 alt kategoride kazananlar ödül töreninde açıklandı.

"7. Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren eserler ve eser sahipleri şöyle:

"İnternet Sitesi Kategorisi: İstanbul Üniversitesi - Vodvil Kültür Sanat ve Sinema Sosyal Medya Web Sitesi - Nurullah Kılıç; Marmara Üniversitesi - Bublogta - Hasan Ahmet Demirci, Elif İnci Tutkun; İstanbul Üniversitesi - Dilsosyal Dergisi - Aleyna Ayan, Erhan Köş, Bilal Enes Özensel.

Podcast Kategorisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi - Kadının Portresi - Melek Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci, Sema Arslan; Bahçeşehir Üniversitesi - Radyofer ile Kripto101 - Saimcan Büyüköztürk; Kadir Has Üniversitesi - Fotoğrafın Hikayesi - Koray Altınay, Birkan Eken, İrem Şen.

Sosyal Medya Yönetimi Kategorisi: İstanbul Teknik Üniversitesi - Abdulkerim - Tuğba Vildan Köksal; Hacettepe Üniversitesi - Bayrağımız Türkçe - Büşra Akkuş, Beyza Zeybek; Uşak Üniversitesi - ahmetekincicomtr - Ahmet Ekinci.

Dijital Kampanya Kategorisi: Anadolu Üniversitesi - Çevir, Yeşersin! - Kadriye Yüksel, Mehmet Selim Dönmez; Trabzon Üniversitesi - Şiir Mevsimi - Sümeyye Aksoy; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bir Avuç Mama - Yağmur Bektaş.

Dijital Video İçerik Formatı Kategorisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Dijital Müzik Sözlüğü - Yağmur Üçkardeş; İstanbul Üniversitesi - Laztronot - Mehmet Akif Sipahioğlu; Trakya Üniversitesi - Akkoyunlu x Timurlu & Memlük & Osmanlı Savaşı Belgeseli - Süleyman Rüçhan Çakıllı.

Güzel Türkçe Kategorisi: İstanbul Üniversitesi - Türkçe Zamanı - Can Koçak; İstanbul Medipol Üniversitesi - Değerli Türkçe - Hasan Demiralp; Süleyman Demirel Üniversitesi - Sözün Özü - Anıl Karakuş, Ayhan Alperen Çatak, Müjgan Kurşun.

Televizyon Haber i Kategorisi: Selçuk Üniversitesi - Ru Ru Ru - Rabia Pınar; Marmara Üniversitesi - Umuda Tutunan Eller - Nazlıcan Teselli; Selçuk Üniversitesi - Yeşeren Hayaller - Leyla Nur Çevik, Nursultan Ural.

İnternet Haber i Kategorisi: Hacettepe Üniversitesi - Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri - Kübra Dilbazlı, Esma Nur Duzak, Dilan Değirmenci; Doğuş Üniversitesi - İran'da Bir Televizyoncu: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Eş ve Bir Sanatçı - Nazlı Koyuncu; İstanbul Kent Üniversitesi - Kaybolan Değerlerimiz - Rabia Güveli, Ege Fırat Güzel, Olcay Akyıldız.

Televizyon Spor Haber i Kategorisi: Teşvik Ödülü: Erciyes Üniversitesi - Pandeminin Amatör Futbola Etkisi - Doğukan İşçi, Burak Şenol, Emine Zehra Ünal.

Kısa Film Kategorisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Bi' Zahmet - Engin Ökmen; Akdeniz Üniversitesi - Bilardo - Esra Ecem Anay; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Bir Gün Bir Fotoğrafçı - Gülistan Akdoğan, Zeynep Sena Başak.

Televizyon Programı Kategorisi: Erciyes Üniversitesi - Aslında Ne? - Yusuf Türkyılmaz, Beyza Sarıkaya, Beyza Buse Koç; Akdeniz Üniversitesi - Turizmde Sağlık - Feyza Evsek, Murat Işıklı; İstanbul Gelişim Üniversitesi - Hezel Ana Haber - Caner Tıkız.

Belgesel Film Kategorisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Arayış - Ömer Güler; Başkent Üniversitesi - Aramızdaki Aspergerli - Sadık Dişli; Adnan Menderes Üniversitesi - Altı-Üstü Deniz - Furkan Alperen Demir.

Radyo Programı Kategorisi: Gaziantep Üniversitesi - Sesin Görüntüsü - Hanifi Fatih Gülocak; Selçuk Üniversitesi - 'Bal'-'Kanlı' Hikayeler - Sezer Kakız; Selçuk Üniversitesi - Noksansız 90 - Asiye Altuğ.

Radyo Drama Kategorisi: Erciyes Üniversitesi - SÜRGÜN/Sürgünün Adı: Bin Sekiz Yüz Altmış Dört – Gaye Yıldız, Ayşe Nur Coşkun; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Kadın Olmak - Salih Deli; Selçuk Üniversitesi - Toz ve Sümbül - Hamza Dursun.

Radyo Belgeseli Kategorisi: Akdeniz Üniversitesi - Emine'nin Penceresinden Pandemi - Javidan Afandiyev; Erciyes Üniversitesi - Hayat Sahnesi - Kübra Nur Buluç; Ege Üniversitesi - Evden Uzakta - Zein Kayyalı."