TOKAT TARİHİ HIDIRLIK KÖPRÜSÜ'NÜN RESTORASYONU TAMAMLANDI

TOKAT (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta bulunan Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun tamamlandığını belirterek, "31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Yol, köprü, han, hamam ve ibadet yerleri bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanan Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Edirne'den Kars'a, doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin Türkiye'nin her köşesinde 19 yıldır ulaştırma ve haber leşme yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımlarımız sayesinde bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduk. Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor. Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'mizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz" dedi.

861 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİNİ TAMAMLADIK

Tokat'ın, binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültür, sağlık, spor ve kongre turizmi açısından büyük öneme sahip Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Atalarımız bize şunu öğretti; değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkümdur. Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle, tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395' buldu. 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. "

31 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYON UYGULAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ

Afyon'da bulunan Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Selçuklu dönemine ait Develioğlu Köprüsü, Batman çayı üzerinde Roma dönemine ait Perpira Köprüsü, Edirne Uzun Köprü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarla buluşturmayı ve kültür mirasına kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

ULAŞIM VE İLETİŞİME 6, 5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

Silivri'deki Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Tokat'ın, Türkiye'nin aşığıyız. Aziz milletimize vatanın her karış toprağında, en güzel hizmetleri vermek, ekonomiyi, turizmi, tarımı, sanayiyi canlandırmak, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Biz, 'halka hizmet hak'ka hizmettir' diyerek yola çıktık. Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık. Bu hizmetlerden Tokat'ta hak ettiği payı bugüne kadar aldı. Bugüne kadar Tokat'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 6, 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 2003'te Tokat'ta sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 275 kilometre daha ekleyerek toplamda 291kilometreye çıkardık. Tokat'ta halen devam eden 9 karayolu yatırımının toplam proje tutarı 3 milyar 85 milyon lirayı aşkındır. "

TARİHİ HIDIRLIK KÖPRÜSÜ 1250 YILINDA İNŞAA EDİLDİ

"Bütün dünyanın takip ettiği mühendislik açısından en kıymetli projeleri bir bir hayata geçirirken diğer taraftan yüzyıllar boyu milletimize hizmet etmiş, tarihimize kültürümüze ait eserlerimize de sahip çıkıyoruz" diyen Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Tarihi Hıdırlık Köprüsü hakkında da şu bilgileri verdi:

"Yeşilırmak üzerine 1250 yılında, Selçuklular döneminde inşa edildi. Asırlardır kitabesi ve özgün yapısı ile günümüze kadar gelen köprümüz, 5 dairesel kemere, 6 ayağa sahiptir ve uzunluğu 116 metredir. Tokat'ın sembolleri arasında yer alan bu tarihi eserimiz, şehrin cazibesini artıran, bölgenin önemli bir kültür varlığıdır. Yol, köprü, han, hamam ve ibadet yerleri bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir. "

TOKAT YENİ HAVALİMANI'NI YILSONUNDA HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanan Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün açılış töreni öncesinde Tokat Yeni Havalimanı'nda da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın altyapı işlerinin tamamının bitirildiğine dikkati çekti. Pistin 60 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, bütün uçakların inebileceği bir havalimanı pistine sahip olunduğunu söyledi. 16 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanı terminalinde, teknik hacimlerin de olduğunu kaydetti. "Yılsonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete alma hedefimiz doğrultusunda hummalı bir çalışma var" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'hava yollarını halkın yolu yaptıklarını' ifade etti. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden havalimanlarımızla birlikte havalimanı sayımızı 2023 yılına kadar 61'e çıkartacağız" dedi.

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