Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı - Haberler
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Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da tecavüze uğradığını iddia ederek balkondan atlayıp intihar eden Eda Nur Kaplan'ın arkadaşı Sıla F., Eda Nur'un küçüklüğüyle ilgili kan donduran iddialarda bulundu. Eda Nur'un küçük yaşlarda amcasının istismarına uğradığını söyleyen genç kadın, annesinin bunu bildiğini, ancak "Öyle bir şey olmadı" diyerek şikayetinden vazgeçtiğini öne sürdü.

Kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın (18) soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Eda Nur Kaplan'ın kimliğiyle ifade verdiği öğrenilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sıla F., Eda Nur'un daha önce amcasının tacizine uğradığını ve annesi tarafından susturulduğunu iddia etti. Sabah'ın haberine göre Eda Nur Kaplan'ın "Yaşadıklarımdan ötürü bana inanmayacaklar" dediğini anlatan Sıla F., Kaplan'ın küçük yaşlarda amcasının istismarına uğradığını, taciz olayında annesi Fatma P.'nin şikayetinden vazgeçtiğini ve böyle bir olayın olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Sıla F. ifadesinde, söz konusu olayla ilgili Eda Nur Kaplan'ın Yusuf ve Tayfun isimli şahısların da kendisine yaptıklarına kimsenin inanmayacağını söylediğini kaydetti.

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Eda Nur'un olaydan 1 hafta önce kendisini arayıp o dönem birlikte kaldığı O.K. isimli şahısla kimliği göndermesini istediğini anlattı. Karakola kimliği gönderdiğini anlatan Sıla F., "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı. Ablası ve Yusuf ile Tayfun isimli şahıslarla eğlence mekanına gittiklerini, aşırı derecede sarhoş olduğunu, mekanda içtiği alkolde Yusuf veya Tayfun'un ilaç atmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Ben olayları öğrendikten sonra, Yusuf'un Eda Nur'u tehdit edici mesajlar gönderdiğini öğrendim" sözlerine yer verdi.

Sıla F., Eda Nur'un kendisine ismini bilmediği bir otele Yusuf ile gittiğini söylediğini, aşırı derecede alkollü olduğu için yaşananlara karşı koyamadığını dile getirdiğini kaydetti. Sıla F. ifadesinde "Eda Nur birkaç gün benim de kaldığım O.K. isimli şahsın evinde kaldı. Bu süreçte bana çok bunaldığını söyledi. Eda Nur'un hem yaşadıkları hem de önceye dayalı maddi sıkıntılarının bulunduğunu fark etmiştim. Ancak Eda Nur'un intihar edeceği yönünde herhangi bir izlenim edinmemiştim. Olay gecesi ben ve O.K. uyuyorduk, Eda Nur'da başka bir odada uyuyordu. Gece 02.30 sıralarında polisler geldi Eda Nur'un intihar ettiğini bu şekilde öğrendik" dedi.

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Yusuf G. Tarafından Eda Nur'un şikayeti nedeniyle tehdit edildiğini söyleyen Sıla F., "Eda Nur, Yusuf ile ilgili bir takım olayları hatırlamak ve yüzleşmek için cinsel saldırı olayından sonra Yusuf ile görüşmeye karar verdi. Ben de Eda Nur ile birlikte Kızılay'da bir kafede Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen, ancak ismini bilmediğim bir şahıs ile görüştüm. Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, Eda Nur'a 'Şikayetini geri al biz senin bütün masraflarını karşılayalım' dedi. Eda Nur teklifi kabul etmeyerek 'Sizden gelen hiçbir şeyi istemiyorum' diye karşılık verdi" diyerek yaşananları anlattı.

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Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı
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Haber: Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı - Haberler
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