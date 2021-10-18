Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

KAYSERİ (DHA) - Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana gelen olayda; boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.

YUSUF TURAN, ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİNCE TAKİBE ALINDI

Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, Yusuf Turhan hakkında, 'yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında ise 'tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.

2'NCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 2'nci duruşmaya koronavirüs tedavisi gören tutuklu sanık Bedirhan Turhan ile ev hapsinde olan tutuksuz sanık annesi Nejla Turha katılmazken, temaslı olarak karantinada olan babası Yusuf Turhan ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Turhan, meşru müdafaa kapsamında kendini savunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Firdevs Öztürk-Mehmet Turhan

"AMCAM BENİ DE ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİ"

Ölen Mehmet Turhan'ın şikayetçi oğlu ve amcası ile aynı ismi taşıyan Yusuf Turhan ise, "Karakola giderken amcam Yusuf ve yengem Nejla peşimden geldi. Ardından da annem ve babamı katlettikleri eve götürdüler. Evi gezdirmek istediler. Amcam, 'bu gece gel burada kal' dedi. Annem ve babamı katlettiği evde beni de öldürüp, ortadan kaldırmak istedi. Evi yöneten Nejla Turhan'dır. Bir şeyden haberinin olmadığını söylemesi yalandır. Günlerdir anne ve babamı arıyordum. Bana bir kez olsun söylemediler. Şikayetçiyim. Beni sürekli anne ve babamı aramaktan caydırmaya çalıştılar. Televizyon programına çıktığımda, beni arayıp, 'Gel biz annenle babanın katillerini biliyoruz. Gel, onların evini basalım, ya onlar bizi öldürür ya da biz onları' dedi. Hiç bir şeyden haberler i yokmuş gibi davrandılar" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.