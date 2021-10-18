Sylvester Stallone öldü mü? Rocky ve Rambo gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone son dönemde internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. 75 yaşındaki Stallone ile ilgili internette en çok "Sylvester Stallone öldü mü? Sylvester Stallone kimdir? Sylvester Stallone kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmakta. İşte Sylvester Stallone ile ilgili detaylar.

SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ?

Sylvester Stallone hala hayattadır. Sylvester Stallone son olarak Cehennem Melekleri 4'ün çekimlerinde yer almıştır.

SYLVESTER STALLONE KİMDİR?

Michael Sylvester Gardenzio Stallone 6 Temmuz 1946 yılında , New York'da doğan, İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen.

Stallone 1977'de, Rocky filmi için En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında iki Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Charlie Chaplin ve Orson Welles'ten sonra aynı film için bu iki adaylığı alan tarihte üçüncü kişi oldu.

Hayatı

Erken dönemi

Michael Sylvester Gardenzio Stallone 6 Temmuz 1946'da New York'ta doğdu. Babası İtalyan asıllı berber Frank Stallone'dur. Babası İtalya'nın Gioia del Colle şehrinde doğdu ve 1932'de 13 yaşında iken ailesi ile beraber ABD'ye taşındılar. Güzellik uzmanı, astrolog, dansçı ve kadın güreşi organizatörü annesi Fransız asıllı (Breton'dan) ve Ukrayna Yahudisi (Odessa'dan) Jacqueline "Jackie" Stallone'dur. Erkek kardeşi müzisyen Frank Stallone'dur.

Stallone'un annesinin doğum sırasında yaşadığı komplikasyonlar, doğum uzmanlarını doğum sırasında iki çift forseps kullanmaya zorladı; bu forsepslerin yanlış kullanımı yüzünden bir siniri kopardı ve Stallone'un yüzünün bazı kısımlarında felce neden oldu. Sonuç olarak, Sylvester Stallone'nun yüzünün sol alt tarafı felç oldu (dudağının, dilinin ve çenesinin bazı kısımları dahil), ona özel hırıltılı bakışını ve geveleyerek konuşmasını sağlayan bir kaza meydana gelmiş oldu.Katolik olarak vaftiz edildi. Babası 1950'lerin başında bir güzellik okulu açmak için aileyi Washington D.C.'ye taşıdı. 1954'te annesi Barbella's adlı bir kadın spor salonu açtı. Stallone, Miami Dade Koleji ve Miami Üniversitesi'nde öğrenim görmeden önce Philadelphia'daki Notre Dame Akademisi ve Lincoln Lisesiile Charlotte Hall Askeri Akademisi'ne gitti.

Stallone, dikkat çekmek için çaba sarf etmemesine rağmen öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirmiş ve bu okullardan davranış bozukluğu olduğu gerekçesiyle atılmıştır. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrıldı.

Film kariyeri

Stallone, 1970 yılında 24 yaşındayken The Party at Kitty and Stud's adlı bir soft porno filmde başrol oynadı. Rocky adlı filmle üne kavuşunca film Italian Stallion adıyla yeniden yayınlandı. Profesyonel bir oyuncu olarak oynadığı ilk filmi 1971 yılındaki Bananas'tır; ancak asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. Bu filmde İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatı anlatılmış ve filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alınmıştır.Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir. Stallone, Rocky efsanesi ile sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi özelliklerini de sergilemiş oluyordu. Rocky serisinin bütün filmlerini kendisi kaleme almış ve serinin 2,3,4 ve 5. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Bu filmlerde Rocky İtalyan asıllı olmasına rağmen şortu Amerikan bayrağına bürünmüştür. Aynı zamanda Rocky serisi filmlerde Stallone kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bir maçta Siyahi bir boksörü devirirken serideki diğer bir filmde Rus boksörü Ivan Drago'yu ringde nakavt etmiştir. Rus ideolojisi ve Amerika'da yaşayan siyahilerle ilgili fikirlerini filmlerinde ringe taşımış ve bu karşılaşmalardan Rocky Balboa (ABD) galip ayrılmıştır ama siyahi dostluğunu da göstermiştir.

Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Öyle ki ter içerisinde kalmış vücudundaki tüm damarlarının göründüğü, sonuna kadar gerilmiş kaslara ve yaptığı işlere bakıldığında (tek başına Afganistan'a girmek gibi) hayran kalmamak mümkün değildi. Bu filmdeki hayranlık yine Stallone için bir devam filminin kapısını aralamıştır. 1985 ve 1988 yıllarında 3'er sene arayla gelen Rambo serisi beyaz perdeyi dolayısıyla hayranlarını yalnız bırakmamıştır. 2008 yılında serinin 4. filmi olan Rambo 4 adlı filmi gösterime girdi.

Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92. sırada yer aldı.

Özel hayatı

Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olmuştur. 1985 yılında boşandılar. Sonrasında Stallone manken Brigitte Nielsen ile evlendi ve 1.5 yıl sonra boşandılar. Jennifer Flavin adlı mankenle evlenerek 3. kez evlenen oyuncunun bu evlilikten de 3 kızı bulunmaktadır. Oğlu Sage Stallone 13 Temmuz 2012'de, henüz 36 yaşında ölmüştür.

2006 yılında Stallone, Sly Water adlı lüks şişelenmiş su markası üreten bir içecek şirketi ile ortaklık kurdu.

2007'de Avustralya'daki gümrük yetkilileri, Stallone'un valizinde 48 şişe sentetik büyüme hormonu tedavisinde kullanılan Jintropin buldular. 15 Mayıs 2007'deki bir duruşmada Stallone, kontrollü bir maddeye sahip olmaktan iki suçlamayı kabul etti.

Stallone'un 48 yaşındaki üvey kız kardeşi Toni Ann Filiti, 26 Ağustos 2012'de akciğer kanserinden öldü. Hastaneden ayrıldıktan sonra annelerinin Santa Monica'daki evinde öldü.

Stallone, 2016 yılında Cedars-Sinai Tıp Merkezi Yönetim Kurulu tarafından Hollywood'un Kalbi Ödülünü almıştır.

Stallone, ölen oğlu Sage Stallone'un vaftiz babası Joe Spinell'in yakın arkadaşıydı. Son işbirlikleri olan Nighthawks (1982) çekimleri sırasında bir anlaşmazlık yaşadılar.

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