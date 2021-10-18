Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Baykar tesislerine getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'de bulunan Baykar tesislerine getirildi. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok isim Baykar tesislerine taziye için ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri