Son Dakika | Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Tiyatro Binası'nın yanında faaliyet gösterecek çocuk kütüphanesini düzenlenen törenle açtı. Açılış törenine başta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan olmak üzere Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için açılan kütüphanede, açılışa katılan çocuklar hem çizgi film izledi hem kitap okudu hem de oyunlar oynadı. Kütüphanede çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları da bulunuyor. Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.

"Kültür ve sanat dediğinizde önce kütüphane gelir"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye'de bugün bakanlığımıza ait ya da kamu kurumlarına ait binlerce kütüphane var, size sevineceğiniz bir şey söyleyeyim mi hepsinin kapısı açık ve içerisi dolu, boş kütüphane yok, her taraf dolu, çocuklar evin dışında, okulun dışında, üçüncü bir mekanda sessizce ders çalışmak istiyorlar. Zaten kültür ve sanat dediğinizde önce kütüphane gelir. Çocuklar ders çalışmaya gelecek, biz onlara Yapacağımız aktivitelerle, orada yapacağımız festivallerle, oradaki sinemayla, oradaki tiyatroyla ve raflara

dizdiğimiz kitaplarla ilgilerini çekeceğiz, alakalarını çekeceğiz ve onları bilgiyle, tarihle, geçmişle, kültürle, sanatla uyuşturacağız" dedi.

"Yaparsa AK Parti yapar"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sizler için çok güzel bir mekanı hizmete açıyoruz, niye boş vaktinizde değil, en kıymetli vaktinizi burada geçirmeniz için. Burası yaklaşık 250 metrekare olan üzerinde bir çocuk kütüphanesi ve 8 binin üzerinde içinde eser var. İstediğiniz her kitabı ödünç alabileceğiniz istediğiniz kadar okuyabileceğiniz içinde imkanlar mevcut. Burada sizlerle birlikte her gün açık bulunacak. İstediğiniz kadar istediğiniz zaman içerisinde burada kitap okuyabileceksiniz. Bu çok güzel bir müjde. Biliyorsunuz ki yaparsa AK Parti yapar. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz ancak bunların içini güzelleştirecek olan bunların için renklendirecek olan bunların içine renk sizlerle güzellik katacak olan kitaplarla buluşturacak olan yine sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Koray Ayaz, "Ben genellikle gidip gelmem ama burası açıldığı için gidip gelebilirim. Burada kitaplar okuyacağım masa oyunlarından oynayacağım yani bu çocuk kütüphanesinde bayağı yapılabilecek bir şey var o yüzden buraya gelip bazı şeyleri yapabilirim" dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Zeynep Ela Öztürk, "Aslında çok sık gelmem biraz uzakta oturduğum için, yakınlarda kütüphane yok ama burası açıldığı için sık sık gelebilirim diye düşünüyorum. Sadece kitap okumak istiyorum çünkü evde o kadar fazla kitabım yok ve ben kitapları çok seviyorum o yüzden buraya geldiğimde sadece kitap okuyabilirim" şeklinde konuştu.

Kütüphanede oyunlar oynayacağını da belirten Sinem Şengün ise, "Gelirim, kitap okurum, masa oyunları, satranç oynarım yani evime de yakın, okula da yakın, gidip gelebilirim. Burada kitap okumayı bayağı bir isterim" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan, 70 kapasiteli bir kütüphane olan Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi'nin açılışından sonra Gaziosmanpaşa Belediye Binası'nı da gezdi.