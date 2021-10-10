Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu
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Son dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 1 polis şehit düştü, 1'i ağır 3 polis yaralandı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
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