Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 1 polis şehit düştü, 1'i ağır 3 polis yaralandı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri