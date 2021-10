Sokak röportajıyla gündeme gelen İbrahim Ufuk Kaynak İHA'ya açıklamalarda bulundu

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajıyla adından söz ettiren İbrahim Ufuk Kaynak, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kaynak, "Şimdi hedef tespiti ile teker teker hemen hemen bitme noktasına geldiler. Tam bu arada muhalefet devreye giriyor. Ana muhalefet onlara can suyu veriyor ve ayağa kaldırıyor" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve toplumsal konularla ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren İbrahim Ufuk Kaynak, düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı. Asıl mesleği arkeolog - sanat tarihçisi olan İbrahim Ufuk Kaynak, hislerinin herkesin ortak hisleri olduğunu söyledi.

"MUHALEFETİN GÖREVİ YIKMAK DEĞİL YAPMAKTIR"

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan İbrahim Ufuk Kaynak, "Aslında hislerimi anlattım. Ama o hisler baya bir insanın ortak hissiymiş. Bu kadar büyük etki yapacağını hiç düşünmemiştim. Ama yaptı çok büyük bir etki yaptı inanılmaz büyük bir sevgi yumağı oluştu. Çok fazla hakikaten geri besleme aldım. Ben buradan yola çıkarak esasında size şunu söyleyebilirim. Ben zaten mesleğim olarak arkeoloji - sanat tarihçisiyim. Fakat ilgi alanım uluslararası ilişkiler. Şöyle bir şey düşünüyorum genel olarak Kılıçdaroğlu hani iktidar olması veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasından ziyade ne yapmak istedikleri doğrultusunda boşluk var. ya ben her şeye karşıyım. Ben şunları şunları yıkacağım. Bilmiyorum bu gerçekten bir söylem değil. İnsan nasıl olur da böyle bir söylemde sürekli olarak bulunabilir. Muhalefetin görevi yıkmak değil yapmaktır. Siz dünyanın en iyi şeyini de yapsanız biz buna onay vermeyiz diyor o partinin sözcüsü. ya gerçekten komik kalıyor. Hani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir açıklama yapılmaz. Gerçekten mantık sınırlarını dışında o yüzden diyorum hani parti kendisinin ben değil parti kendisinin iktidara falan layık görmüyor" dedi.

PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜ BOĞAR DEDİKLERİ İNSANLAR İLE BERABER"

CHP'nin 'PKK sizi tükürüğü boğar' dedikleri insanlar ile beraber olduğunu söyleyen İbrahim Ufuk Kaynak, "Türkiye'nin lehine olabilecek her şeyin aleyhindeler. Bu bir gerçekten mantık zorlaması yani nereye kadar olacak bu? Türk devletinin almış olduğu bütün kararlara karşılar. Bunlar iyi de olsa zaten kendilerine iyi olsa da karşı çıkıyorlar. 3 tane köprü yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Ama şimdi hepsi üzerlerinden geçiyorlar bu köprülerin. Türkiye'nin her tarafında baya bir gelişmeler var. Bu gelişmeleri adam görse de evet böyle bir gelişme var diyemiyor. Ama en önemlisi yanına seçtiği ortağı yani, 'biz daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, PKK sizi tükürüğü boğar' dedikleri insanlarla beraber. Siz söyleyin bana bir şeyde iktidar olurlarsa en az yüzde 30 verecekler hem bakanlıklardan hem kadrolardan. Türkiye böyle bir şeye hazır mı? 40 yıldan sonra terörü bitirdik sonra hangi bakanlığı bunlara verecekler?" şeklinde konuştu.

BAKIN İNANILMAZ BİR EKONOMİK SALDIRI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye ekonomisinin bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Kaynak, "Şimdi şöyle bir şey? Bu Covid olayı dünyanın çoğunu çok fazla sayıda etkiledi. Hemen hemen bütün devletler bu işe girdiler. Kazanç kapıları durdu, vergi gelirleri durdu, insanlar çok büyük sıkıntıya girdi. Bütün dünyada aynı şekildeydi. Ama herkes kendi sıkıntısını biliyor dışarıdakinin sıkıntısını bilmiyor. Dışarıdaki insanlar aynı şekilde aynı şeyi söylüyorlar. Arada bir tek fark var. Onlar ceset topladı biz ceset toplamadık. Böyle bir ana farkımız var. Onların istedikleri gibi ilaç bulamadılar biz hepsini bulduk, yetiştirdik. Ama bunun karşılığında bizimde eksiklerimiz var. Çünkü Türk Devleti, hakikaten güçlü bir devlet hakikaten güçlü bir devlet bakın inanılmaz bir ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Bu yeni değil insanlar diyorlar ki arkadaş işte şöyle böyle bunun suçu değil efendim. Suçlu olan diyor ki zaten hatırlayın Trump'ın söylediğini Türk Ekonomisini paramla döveceğim, paramla mahvedeceğim. Adam bunu söylediği halde siz diyorsunuz ki hayır şunlar yaptı. Yapan söylüyor zaten bunları bunu ben yapıyorum diye. Yani bize daha nasıl söylenmesi gerekiyor. İbret alabilmemiz için. Diyecekseniz ki ne yapalım da bundan kurtulalım? Bakın baştan aşağı köle olsanız bile Türk Devleti olursanız kurtulamazsınız" diye konuştu.

"HİÇBİR DEVLET YÖNETİCİSİ KENDİ HALKINI SIKINTIYA GARD ETMEK İSTEMEZ"

Dünyada küresel bir ekonomi sisteminin olduğunu ifade eden Kaynak, "Papua Yeni Gine kurtulabilir, Afrika'daki herhangi bir ülke, Avrupa'daki herhangi bir ülke ama Türkiye imparatorluk geçmişi olduğu için onların gözünde affedilemezdir. Sürekli olarak ne büyümesi ne de bölgedeki güç dengesi açısından belirli bir küçülmemeye düşmesi gereken bir ülkedir. Türkiye bu dengeyi değiştirir. Türkiye bu sıkıntılarla karşı karşıya hem ekonomik olarak hem diğer türlü olarak ben ne söylersem söyleyeyim. Karşımdaki insan diyecek ki abi şu kadar ekonomik açıdan zor durumdayız. Gerçekten bir zorluk var. Yani bugün bunun içerisinde sadece insanlar şunu zannediyor? Bizim yöneticilerimiz bize azap olsun diye bunu yapıyor. Böyle bir şeyin zorluğunu hiçbir zaman akıl edememek ya da öyle bir şey düşünememek. Dışarıdan bakıldığında böyle görünmüyor. Aslında her şey var bize verilmiyor. ya bu kadar değildi gerçekten değil hiçbir devlet yöneticisi kendi halkını sıkıntıya gard etmek istemez. İstemez gerçekten sadece küresel bir sistem var. Bu sistemin içindeki cezalandırmayı bilmeleri lazım. Onu bilmeden çok zorlanıyorlar. Yani olayları kavramakta insanlar çok zorlanıyor" cümlelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIM DEYİP İKTİDARA GELMEK İSTİYOR"

Her yüzyılın başında dünyada dönüşümlerin olduğunu ifade eden İbrahim Ufuk Kaynak, "Her yüzyılın ilk çeyreği dönüşüm zamanı. Yeryüzündeki coğrafi şekil yenmenin fiziki şekillerin ülke sınırlarının belirlenmesinin ve bölüşümün bittiği zamanlardır. 1900'lerde, 1800'lerde böyle, 2000'li yıllarda da böyle. Bu ne demek önümüzde en fazla 4 yılımız kaldı demek. 2025 yılına kadar çok büyük şekillendirmeleri olacak şimdi gelelim muhalefet olayına. Kim niye ne kadar hazır? Varsayalım ki kazanıldı Allah aşkına şu ana kadar bir tek kelime duydunuz mu? Hiçbir hazırlık yapmadan ben iktidara talibim demek hangi akıl bütün projelere karşıyım diyerek iktidara talip olmak hangi akıl. Gerçekten insan zorlanıyor. Türkiye'nin karına olabilecek her şeye karşı çıkarak ben iktidar olmak istiyorum. Ama iktidar olmak istiyorum ama ne olursa olsun bu gerçekten dayanılmaz bir acı veriyor insanlara? Bunu görmüyorlar bakın 10 seçim 9 seçim geçti Her seçimde aynı miktar oy aldılar, aynı miktar oy alan o şahıs. Bakın bana bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi beni paylaşmış. Kendi abisi hakkında söylediklerini oraya da koymuş bana da atıfta bulunarak bunları yapmış sağ olsun. Ben de kendisini paylaştım. Bakın bizim karşımızda öyle bir şey var ki, hiçbir şey yapmayacağım deyip iktidara gelmek istiyor. ya niye gelmek istiyorsun o zaman otoyollara karşısın, köprülere karşısın, barajlara karşı nükleer santrale karşısın, devletin İHA - SİHA teknolojisi de karşısın, yapay zekaya karşısın Azerbaycan'a yardım etmemize karşısın. Suriye'ye destek olmamıza karşısı karşısın. Teröristleri durdurmamıza karşısın. Neye karşı değilsin? PKK'ya çok ilginç biliyor musunuz? Neye karşı değilsin sorusunun cevabı PKK sizi tükürüğü ile boğar diyenlere karşı değil, geri kalan her şeye karşı olabilir. İşte bu mantıklı aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti inanmaz değişik bir yöne sürükledi" şeklinde konuştu.

"9 SEÇİM KAYBETTİĞİ HALDE KARŞIDAKİNE DİKTATÖR DEDİ"

Muhalefette bulunan siyasilerin bazılarının diktatörlük ifadelerine yönelik konuşan Kaynak, "9 seçim kaybettiği halde karşıdakine diktatör dedi bundan ala diktatör olmaz. Yüzde 24'ü geçemeyen bir diktatör, siz düşünün aslında diktatörlük bu. Daha 4 sene öncesine kadar her tarafta bomba patlıyordu. Ama şimdi patlamıyor. Demek ki doğru bir şeyler yapılıyor. Birilerinin bunları anlatması, açıklaması gerekiyor. Bunları hissedenlerinde dosdoğruyu söylemesi gerekiyor. Bu ülkede hakikaten bakın daha düne kadar bu kadar asker polis şehit oluyordu caddelerde gezmeye korkuyordunuz, ne oldu da birden biri bu kadar hain ortadan kayboldu? Yok, büyük çok büyük doğuda operasyonları yapıyorduk 100 bin, 150 bin askerle hiçbir seferinde gerçek bir başarıya ulaşamıyorduk" dedi.

"ANA MUHALEFET ONLARA CAN SUYU VERİYOR VE AYAĞA KALDIRIYOR"

Seçimlerde ana muhalefet partisinin terör sevici partilere destek vererek onlara can suyu olduğunu söyleyen Kaynak, "Dağı, taşı bombalıyoruz diyorlardı bize. Şimdi hedef tespiti ile teker teker hemen hemen bitme noktasına geldiler ki tam bu arada muhalefet devreye giriyor. Ana muhalefet onlara can suyu veriyor ve ayağa kaldırıyor. Ülkenin çoğunluk yerinde yüzde 7'yi geçemeyecek partiyi İstanbul'da en zengin bölgelerde aslında baştan ayağa karşı olması gereken insanların desteği ile meclise koydular biliyor musunuz? Hakikaten diyorum bazı şeyleri insanları anlamakta zorlanıyor gerçekten zorlanıyor. Madem ülkeyi seviyoruz iyi yapılanları iyi demeyi bilmek zorundayız. Kötü yapılıyorsa fikrini söyle hayır efendim. Bu da kötü de ama iyi yapılanlara evet bu da doğrudur. Bu da bunun hakkıdır de haklıya hakkını vermek lazım" diye konuştu.

(Davut Has - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)