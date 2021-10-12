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Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yapıldı

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler ekledi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler ekledi.

Kovid-19 Rehberi'nin "KOVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde güncelleme yapıldı.

Hamilelik döneminde aşılanmanın önemine ilişkin uluslararası çalışmaların sonuçlarına yer verilen rehberde, Kovid-19'un hamilelerde, hamile olmayanlara göre daha ağır seyrettiği, daha fazla ölümle sonuçlandığı, birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.

Rehberde, "Gebelikte inaktif ve Mrna aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." bilgisi paylaşıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin, mRNA aşılarıyla ilgili 139 bin gebeyi kapsayan çalışma sonuçlarına yer verilen rehberde, çalışmaların, başta mRNA olmak üzere Kovid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin bulunmadığı, anneyi koruduğu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını gösterdiğine işaret edildi.

Rehberde ayrıca gebelikte aşılamanın enfeksiyona yakalanma riskini azaltacağı, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtildi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı - Haberler
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