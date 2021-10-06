Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı

Bültenler - Haberler | Güncel
Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" eğitiminde katılımcılarla pek çok önemli bilgi paylaştı

KOCAELİ (Bültenler) - Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik bünyesinde birçok farklı konuda alanında uzman isimlerin konuk edildiği Aile Mektebi Sohbetleri'nin sonuncusu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" konusu üzerine faydalı bilgiler paylaşıldı.

EĞİTMEN, ÖĞRENCİ VE EBEVEYNLER

2021-2022 eğitim dönemi içerisinde ilk olarak düzenlenen seminer, pandemi döneminde gerçekleştirilen "Dijital Medya Okuryazarlığı" eğitim toplantılarının final programı olarak planlandı. "A'dan Z'ye Dijital Dönüşüm; Yeni Sürüm ve Değerler" konulu eğitim, "Dijitalleşme, Hız ve Karmaşa: Yeni Sosyoloji, Dijital Ebeveynlik Nedir? Psikolojik Direnç, Öğrenme ve Esnek Ebeveynlik, Çocukların Karakter, Davranış ve Alışkanlıklarının Farkında Olmak" vb. konularda eğitim alan ebeveynlere ve halka yönelik konuları toparlayan bilgilendirici bir eğitim olarak sunuldu. Eğitmen, öğrenci ve ebeveynlere yönelik eğitimde, pandemi dönemi kurallarına uyuldu. Programı Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da takip etti.

"ÇOCUKLARIMIZ DİJİTAL DÜNYANIN İÇİNDELER"

Eğitimde birçok önemli noktaya değinen Prof. Dr. Uğur Batı, "Çocuklarımız artık dijital dünyanın içindeler. Yüz yüze eğitime geçilmiş olsa da her yaş grubundan çocuğumuz çeşitli sebeplerle bu ortamda vakit geçiriyor. Çocuklarımızı da koruyabilmek için hem cihazlarımızda hem hesaplarımızda tüm güvenlik önlemlerini sağlamamız lazım. Çocuklardan saklayarak hiçbir tehdidi önleyemeyiz. O yüzden bu durumlarda çocuklarla bunları paylaşmanız onların kimlerden neden uzak durması gerektiği konusunda onları uyarmanız gerekmektedir." dedi.

"SANAL ZORBALIĞA ÇOCUKLAR DA MARUZ KALIYOR"

Dijitalde aşağılanan bazı insanların intihar ettiğine şahit olduklarını belirten Batı, "Bu yüzden bir kişi hakkında bir şey yazarken veya konuşurken birkaç nefes alıp değerlerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmek lazım. Bu sanal zorbalığa çocuklar da maruz kalıyor. Evdeki teknolojik cihazların hepsinin güvenlik filtreleri var. Bilgisayardaki güvenlik ayarlarını maksimuma getirdiğinizde büyük ölçüde buna engel olmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde sosyal medyada da bunlara maruz kalmak günümüzde çok fazla. Sosyal medya hesaplarının hiçbirinin sizden onay alması mümkün değildir. Gelen herhangi bir link ya da onaylama mesajlarına kesinlikle geri dönülmemelidir. Zaten şifrelerimizin hepsi koca bir veri tabanında durduğu için böyle bir şeyi isteseler çok rahat ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

BİLGİEVLERİ 17 MERKEZDE HİZMET VERİYOR

14 Mart 2009 tarihinde hizmet vermeye başlayan Bilgievleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimi temelli Bilgi Destek Programı, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler, sanat ve spor faaliyetlerini kapsayan çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüyor. Kılavuz yapılanmasının ilk basamağı olan Bilgievleri, 12 yıldır Kocaeli'deki öğrencilere ve velilerine 11 ilçede 17 merkezde hizmet veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bilgievlerinden 4650 öğrenci ders desteği alacak. Bunun yanında değerler eğitimi, kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler gibi alanlarda öğrencilere hizmet verilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 23'e yükseldi

İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 23'e yükseldi

 Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti

Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Marcao
Magazin Alişan Burak Sergen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Batı, dijital dönüşümü anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:12:07. #1.17#