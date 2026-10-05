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Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

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Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu
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Avustralya'da hesabında yalnızca 3 dolar (103 lira) bulunan barmen Dan Saunders, bir ATM'deki teknik açığı keşfederek yaklaşık 4 ayda 1,6 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 54,8 milyon TL) erişti. Parayı özel jetler, lüks oteller ve eğlence için harcayan Saunders, daha sonra yaptıklarını bankaya itiraf etti ve yargılama sonucunda hapis cezası aldı.

Avustralya'da barmenlik yapan Dan Saunders'ın yıllar önce keşfettiği sıra dışı ATM açığı yeniden gündeme geldi. Hesabında yalnızca 3 Avustralya doları bulunan Saunders, gece saatlerinde yaptığı bir işlem sırasında bankanın sistemindeki teknik açığı tesadüfen fark etti. Açığı aylar boyunca kullanan Saunders'ın eriştiği para 1,6 milyon Avustralya dolarına ulaştı.

HER ŞEY GECE YARISI ATM'YE GİTMESİYLE BAŞLADI

Olay 2011 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Wangaratta kentinde yaşandı. Arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçiren Saunders, para çekmek için National Australia Bank'a ait bir ATM'ye gitti.

Hesabında yalnızca 3 dolar bulunan Saunders, kredi hesabından birikim hesabına 200 dolar aktarmayı denedi. ATM işlemin iptal edildiğini bildirmesine rağmen para hesabında kullanılabilir hale geldi. Saunders bunun üzerine ATM'den parayı çekmeyi başardı.

AÇIĞIN GECE SAATLERİNDE ÇALIŞTIĞINI FARK ETTİ

Saunders, işlemleri tekrarladıkça sistemdeki açığın nasıl çalıştığını çözmeye başladı. ATM sisteminin gece saatlerinde bankanın ana sistemiyle bağlantısının kesildiği bir zaman aralığı bulunduğunu ve bu sırada hesaplar arasında yaptığı transferlerin anlık olarak doğrulanmadığını fark etti.

Gece yaptığı transfer daha sonra geri alınsa da Saunders, yeni transferler gerçekleştirerek hesabında gerçekte bulunmayan parayı kullanmayı sürdürdü.

4 AYDA 1,6 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Başlangıçta birkaç yüz   dolarla başlayan işlemler kısa sürede binlerce dolara çıktı. Saunders, yaklaşık dört ay boyunca sistemdeki açıktan yararlanarak toplam 1,6 milyon Avustralya dolarına erişti.

ÖZEL JETLER, LÜKS OTELLER, PAHALI RESTORANLAR

Bir anda büyük miktarda paraya ulaşan Saunders'ın hayatı da tamamen değişti. Özel jet kiraladı, lüks otellerde kaldı, pahalı restoranlarda yemekler verdi ve kumarda büyük miktarlarda para harcadı. Arkadaşlarının bazı masraflarını karşıladığı ve çevresindekilere para dağıttığı da aktarıldı.

SUÇLULUK DUYGUSUNA DAYANAMAYIP BANKAYI ARADI

Aylar süren lüks hayatın ardından Saunders'ın yaşadığı endişe giderek arttı. Sonunda bankayla iletişime geçerek yaptıklarını anlattı. Saunders daha sonra ulusal televizyona ve gazetelere çıkarak ATM açığını nasıl kullandığını kamuoyuna açıkladı.

SONUNDA HAPİS CEZASI ALDI

Olayın yargıya taşınmasının ardından Saunders suçlamaları kabul etti. Daha sonraki yıllarda görülen davada 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 18 aylık toplum içinde infaz/denetim kararı verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

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