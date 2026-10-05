Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan genelinde kamu kurumları, adliyeler, okullar ve anaokullarına yönelik peş peşe bomba ihbarları yapıldı. Çok sayıda kentte bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken polis ekipleri geniş çaplı kontroller başlattı. İlk incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.
- Bulgaristan genelinde Sofya, Razgrad, Kazanlık, Filibe, Varna, Burgaz ve Köstendil gibi kentlerde kamu kurumları, adliyeler, okullar ve anaokullarına bomba ihbarları yapıldı.
- Hasköy bölgesinde öğle saatlerine kadar 13 ayrı bomba tehdidi kaydedildi; Köstendil bölgesinde ise 8 bomba ihbarı incelendi.
- İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli cisme rastlanmadı; ülke genelindeki diğer ihbarlarla ilgili kontroller sürüyor.
Bulgaristan genelinde çok sayıda kamu kurumu, adliye, okul ve anaokuluna yönelik bomba ihbarları yapıldı. Başkent Sofya'nın yanı sıra ülkenin farklı kentlerine ulaşan tehdit mesajlarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bazı binalarda tahliyeler gerçekleştirilirken güvenlik kontrolleri başlatıldı.
İHBARLAR PEŞ PEŞE GELDİ
5 Ekim sabahı Sofya'daki anaokulları, eğitim kurumları ve çeşitli kamu binalarına bomba ihbarları ulaştı. Bulgaristan polisi, ihbarların ardından belirlenen güvenlik prosedürlerinin uygulandığını açıkladı. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli cisme rastlanmadığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA KENTE YAYILDI
Bomba tehditleri yalnızca başkent Sofya ile sınırlı kalmadı. Razgrad, Kazanlık, Filibe, Varna, Burgaz ve Köstendil'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde kamu kurumları ve eğitim kuruluşlarına yönelik ihbarlar yapıldı. Bazı kurumlarda çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
ADLİYE VE KAMU BİNALARI DA HEDEFTE
Filibe'de Bölge Savcılığı ile Bölge İdaresi binalarına patlayıcı yerleştirildiğine ilişkin tehdit mesajları gönderildi. Mesajların elektronik ortamda ulaştırıldığı, ihbarların ardından polis ekiplerinin binalara sevk edildiği ve güvenlik prosedürlerinin devreye sokulduğu açıklandı.
13 AYRI BOMBA İHBARI
Hasköy bölgesinde ise öğle saatlerine kadar 13 ayrı bomba tehdidi kayıtlara geçti. Hasköy Adliye Sarayı'nın yanı sıra Hasköy ve Dimitrovgrad'daki çok sayıda okul ile bazı anaokullarının tehdit mesajlarının hedefi olduğu bildirildi. Binalara dışarıdan girişler sınırlandırılırken polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.
POLİS EKİPLERİ BİNALARI TEK TEK KONTROL EDİYOR
Köstendil bölgesinde de sekiz bomba ihbarı incelendi. Yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı ve kurumlarda çalışmalar yeniden başladı. Ülke genelindeki diğer ihbarlarla ilgili kontroller ise sürüyor.