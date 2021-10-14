Pazar günü kandil mi? Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi gün? - Haberler
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Pazar günü kandil mi? Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi gün?

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Pazar günü kandil mi? Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi gün?

Yılın son kandili için milyonlarca vatandaş "Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün idrak edilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Pazar günü kandil mi?

Pazar günü kandil mi? sorusunun yanıtı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bu mübarek kandilde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu vesilesiyle milyonlarca Müslüman Allah'a el açarak dua edip günahlarının affını isteyecek. Bu özel günü en iyi şekilde geçirmek isteyenler, Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları için araştırma yapıyor. İşte, Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi, günü ve yapılacak ibadetler.

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Pazar günü kandil mi? Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi gün?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Pazar günü kandil mi? Kandil ne zaman? Mevlid kandili hangi gün?

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

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