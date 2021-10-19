Osman Kavala neden hapiste? Osman Kavala tutuklu kalacak mı? Gezi Eylemlerine ilişkin açılan dava ile gündeme gelen Osman Kavala, 99 depremi sonrası aktif iş hayatına son vererek sivil toplum kuruluşları ve faaliyetlerinde çalışmalar yapmaya başladı. 2002 yılında Anadolu Kültür Derneği'ni kurdu. İşte, Osman Kavala biyografisi, hayatı...

OSMAN KAVALA KİMDİR?



Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin öenmli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

Avrupa Birliği sürecine destek amacıyla çalışmalar yaptı ve 2011 yılından itibaren yürütülen TANDEM programı da Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirliklerini destekledi. 2012'de başlayan BAK projesi ile sanatsal faaliyetler yürüttü. Anadolu Kültür, kurduğu merkezler, TANDEM, BAK, farklı film ve sergi projelerine verilen destekler ve 2015'te başlayan Yeni Film Fonu projeleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerde büyük başarılar yakaladı. Anadolu Kültür'e bağlı olarak 2008'de Tophane'de DEPO kuruldu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF GÖREV ALDI

Osman Kavala, ayrıca Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) kuruluşuna katıkıda bulundu. Ana uğraşı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Kavala Gezi Eylemleri nedeniyle 2017 yılında gözaltına alındı. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala Şubat 2020'de beraat kararı edildi.

Osman Kavala, 2019 yılında "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü" ve "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü" almaya hak kazandı. İş insanı, Ayşe Buğra ile evlidir.

OSMAN KAVALA NEDEN HAPİSTE?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Osman Kavala 1990'ların başından beri birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yönetim kurulunda görev aldı. 1984 yılında Cihangir'de açılan ve dönemin ekoloji, toplumsal cinsiyet, kültür ve sanat tartışmalarına öncülük eden Bilim Sanat Kültür Hizmetleri Kurumu'nun (BİLSAK) kurucu üyeleri arasındadır. Ayrıca 1990'larda hayata geçen TEMA Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Demokrasi ve Uzlaşma Merkezi'nin kurucularındandır. TÜRSAK (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı), TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği), Hafıza Merkezi ve Tarih Vakfı gibi kurumların yönetim kurullarında yer almıştır. Kavala ayrıca Uluslararası Af Örgütü'nün bağışçılarındandır. 2018 yılında Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alan Açık Toplum Vakfı'nın kurucu üyelerindendir. Osman Kavala, Avrupa ile Türkiye arasındaki yaratıcı diyaloğun büyük kentler dışında da teşvik edilmesini hedefleyen ve İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te kültür sanat altyapısını desteklemek üzere, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle yola çıkan Kültür İçin Alan'ın kuruluşunda aktif rol aldı. Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin öncülüğünde başlatılan Kültür için Alan projesinin Türkiye ortakları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Anadolu Kültür bulunmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2002 yılında kültür ve sanat alanından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerle beraber, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek amacıyla Anadolu Kültür A.Ş.'yi kurdu. Kültür alanındaki bölgesel ve uluslararası işbirliklerini destekleyen Anadolu Kültür, kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Anadolu Kültür kültür-sanatın üretimini ve dolaşımını destekler, kültürel hakları ve çeşitliliği savunur, kültürel miras unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütür. Vizyonu, çoğulcu ve demokratik bir topluma ve toplumsal uzlaşmaya katkıda bulunmaktır.

Kavala'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiği Anadolu Kültür'ün ilk girişimi 2002'de faaliyetlerine başlayan Diyarbakır Sanat Merkezi'dir. 14 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sergi, etkinlik ve atölyelere ev sahipliği yapan bu inisiyatif, 1990'lardaki çatışmaların ardından ihtiyaç duyulan barış ve diyaloğa katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Anadolu Kültür'ün ikinci girişimi, Kavala'nın girişimiyle 2005-2009 yılları arasında faaliyet gösteren Kars Sanat Merkezi'dir. Bu inisiyatif Kars'taki tek çok amaçlı salona ev sahipliği yapmış, aynı zamanda Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ortak kültür çalışmalarını desteklemiştir. Anadolu Kültür'ün diğer bir inisiyatifi ise İstanbul'un Tophane semtinde yer alan Depo'dur. İlk sergisini 2009'da düzenleyen Depo, ilk olarak 2005'te İstanbul Bienali'nde sergi mekanı olarak kullanılan ve 2008'de tadilat ve renovasyon çalışmasından geçen Tütün Deposu isimli tarihi bir binada etkinliklerini düzenlemektedir. Ticari olmayan ve bağımsız bir sanat mekanı olarak işlev gören Depo, sergilerin yanı sıra kamuya açık konuşmalar, paneller, film gösterimleri ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapar.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.

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