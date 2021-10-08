Ordu Ünye'de

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile Ünye'de "Kadılar Şehri Bilim ile Şenleniyor" adı altında bilim şenliği düzenlendi.

7-8-9 Ekim tarihlerinde 3 gün sürecek şenlik Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde seçilen 53 projeden biri olarak hayata geçirildi. Ünye Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu şenlikte çok sayıda bilimsel atölyede öğrenciler uygulamalı bilimsel çalışmalar yapabilecek. 'Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor' etkinliği Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen ve ilçemizde ilk defa gerçekleştirilen projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Proje ortağımız olan Ünye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Başkan Tavlı, "Gençlerimizin Bilimle İç İçe Olmalarını Önemsiyoruz" "Kadılar Şehir Bilimle Şenleniyor" etkinliği ile geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın ufkunun gelişeceğine inandığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel gelişmeleri yakında takip edebilecekleri ve uygulayarak öğrenme fırsatı bulacakları projelere son derece önem veriyoruz. Ünye Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle proje ortaklığı şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize bilimle iç içe gelişmeleri yakından takip eden ve yeni projeler ortaya koyan bir nesil olma yolunda başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Kaymakam Işık, "Ünye'de İlk Kez Düzenlenen Etkinlik Mutluluk Verici" Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise "İlçemizde ilk defa düzenlenen bilim şenliğinin açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan bu değerli etkinliğin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından açılış programı halk oyunları gösterile ile devam etti. Halk Oyunları gösterilerinin ardından protokol "Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor" etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Protokol daha sonra etkinlik alanında kurulan bilimsel atölyeleri ziyaret etti. 'Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor' etkinliği 09 Ekim Cumartesi günü son bulacak. Haber Merkezi

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