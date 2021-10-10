Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama - Haberler
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Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

İhlas Haber Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile iş birliğinin devam ettiği belirtilerek, "Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder." ifadesi kullanıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Kolombiya narkotik birimi ile iş birliğinin devam ettiği ifade edildi.

"CEZA HUKUKU DEDİKODU ÜZERİNE DEĞİL, DELİLLE HAREKET EDER"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.

"AKSİNİ İMA ETMEK İFTİRADIR"

Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama:

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama:

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama:

İhlas Haber Ajansı / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama - Haberler
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