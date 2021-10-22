Meteoroloji haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artacak sıcaklıklar pazar akşamından itibaren ciddi şekilde düşecek

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bugün yurt genelinde yağış yok ancak pazar gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Prof. Dr. Şen mesajında "Pazar akşamı Marmara'ya yağmur, salı günü Doğu Anadolu'nun kuzeyine kar geliyor. Yağışlar ile birlikte sıcaklıklar 8-10 derece düşüyor. Bu hava durumu uzun süreli değil" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar ise "Halen ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının pazar günü gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, salı gününden itibaren ise tekrar artacağı tahmin ediliyor" mesajını paylaştı.

METEOROLOJİ DUYURDU: BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24.10.2021 Pazar günü Marmara'da, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir."

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında pazar günü çok sayıda kentte sağanak yağışın, pazartesi ve salı günü ise Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının etkili olacağı görülüyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIK HARİTALARI PAYLAŞILDI

Meteoroloji, beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları haritasını da paylaştı. Sıcaklık haritalarında mavi eksi 4-0 dereceyi, açık yeşil 0-4 dereceyi, yeşil 4-8 dereceyi, sarı 12-16 dereceyi, turuncu 20-24 dereceyi ifade ediyor.

23 Ekim cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası

23 Ekim cumartesi günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası

24 Ekim pazar günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası

24 Ekim pazar günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası

25 Ekim pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası

25 Ekim pazartesi günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası

26 Ekim salı günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri haritası

26 Ekim salı günü beklenen en düşük sıcaklık değerleri haritası

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