Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak? - Haberler
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Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

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Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ve sinema tarihinde önemli filmler arasında yer alan Matrix serisinin 4. filminin çıkacağının açıklanmasının ardından film severlerin büyük ilgi gösterdiği Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak? soruları merak edilmekte.

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Baş rollerinde Keanu Reeves'in yer aldığı ve bir döneme damga vuran Matrix serisi 4. filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Büyük ilgi ile karşılanan Matrix'in 4. filmi ile ilgili internette en çok "Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?" soruları araştırılmakta. İşte Matrix 4 ile ilgili detaylar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Matrix 4 yani The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021 tarihinde ABD'de vizyona girecek. Matrix 4'ün Türkiye'de ise 26 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor.

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

MATRİX 4 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Lana Wachowski Matrix 4'ün kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff ve Jessica Henwick gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

MATRİX 4'ÜN KONUSU NE?

Matrix Revolutions'daki olaylardan on sekiz yıl sonra Thomas A. Anderson (diğer adıyla Neo ) hiçbir şey hatırlamaz ve San Francisco'da görünüşte normal bir hayat sürer. Garip rüyalarını anlattığı ve kendisine mavi haplar yazan bir psikiyatristi düzenli olarak ziyaret eder. Tanıdık yüzler tekrar ortaya çıktıktan ve cevaplar ararken Neo, Beyaz Tavşan'ı aramak için yeniden yola koyulur. Kendisine Matrix'te kalmak ve uçmak arasında bir seçim sunan Morpheus adında biriyle tanışır.

Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak?

THE MATRİX RESSURRECTİONS FRAGMANI İZLE!

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Haber: Matrix 4 ne zaman çıkacak? Matrix yeni filmi ne zaman? Matrix 4 ne zaman? The Matrix Resurrections ne zaman çıkacak? - Haberler
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