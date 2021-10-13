Masterchef yemekleri! 13 Ekim tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner tarifi! Evde döner nasıl yapılır, malzemeler nedir?

13 Ekim Masterchef yemekleri araştırılıyor. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner tarifi! Evde döner nasıl yapılır, malzemeler nedir? Dürüm döner, hızlı ve pratik olması nedeniyle sevilen bir sokak lezzetidir. Dürüm döner nasıl yapılır? Masterchef 2021 evde et dürüm döner tarifi, malzemeler...

ET DÖNER DÜRÜM MALZEMELERİ

2 adet lavaş

1 kase patates kızartması

Yarım paket hazır döner

Marul salatası

1 yemek kaşığı tereyağı

Ketçap

Mayonez

Pul biber

Tuz

EVDE ET DÖNER DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Hazır döner için; Bir tavaya tereyağı koyup kızdırın. Yağ kızmaya başladığında et döneri ekleyerek iki tarafını da kızartın. Döneri çıkarttıktan sonra, patatesleri de tavaya ekleyerek kızartın. Lavaşın içerisine ilk olarak marulu, patatesleri, ketçap, mayonez ve et döneri yerleştirin. Üzerine tuz ve pul biber serpiştirdikten sonra iki tarafından kıvırın ve rulo şeklinde sarın. Yanmaz tavanın içerisine sardığınız lavaşı alın ve mühürleyin. Hazır döner kullanmak istemiyorsanız; dana antrikot etini ince ince dilimleyin veya kasaptan bu şekilde alın. Geniş bir kaba zeytinyağı, yoğurt, toz kırmızıbiber ve kekik ekleyerek karıştırın. Eti bu marinasyon sosuna ekleyerek buzdolabında yarım saat dinlendirin. Ardından tavada önlü arkalı olacak şekilde kızartın. Lavaşın içini sevdiğiniz malzemelerle doldurduktan sonra etleri ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Ardından tavada mühürledikten sonra kibrit patates ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TOMBİK DÖNER MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler:

2 su bardağı un

Bir yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

1/3 yaş maya

Tuz- alabildiği kadar su

Tombik döner iç malzemesi: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

200 gram parça et

2 adet domates

1 adet soğan

1 demet maydanoz

5 adet turşu biber

5 adet turşu salatalık

2 adet patates

TOMBİK EKMEK DÖNER NASIL YAPILIR?

Hamur malzemesini bir kaba koyup hamuru hazırlayalım. Kulak memesi kıvamına gelince buz dolabında dinlendirelim. Dinlendikten sonra çıkarıp top şeklinde iki top yapalım üzerine yumurta sarısı sürelim ve fırına verelim. Pişince fırından çıkarıp soğumaya bırakalım. İç malzemesini hazırlayalım sebzeleri yıkayıp ince ince keselim ekmek arası olacak şekilde halka halka. Eti yaprak yaprak kesip iyice dövdükten sonra tuz ve karabiber ekleyip tavada tere yağında pişirelim. Bir yandan da patateslerimizi kızartalım.Soğuyan ekmeklerimizi ortadan selim bir köşelerinden tutturulmuş şekilde sonra etimizi içine koyalım ardından sebzelerimizi ve patateslerimizi ekleyelim ve servis edelim.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER MALZEMELERİ

2 tane patates

2 tane domates

4 tane biber

400 gr. kuzu eti

1 tane soğan

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı yoğurt

Tuz

Karabiber

PİLAV ÜSTÜ DÖNER NASIL YAPILIR?

Susuz yoğurt, salça, rendelenmiş soğan ve tuzu karıştırmak için bir kaba koyalım malzemeleri iyice karıştıralım. Kuzu etinden hazırlanmış bifteği iyice inceltelim. Streç filmin üzerine eti yayalım ve üzerine hazırlanmış soğanlı sos sürelim. Tuzunu, karabiberini koyalım. Daha sonra üzerine tekrar et koyalım ve tekrar sos koyarak kat kat dizelim. Bütün et ve soslar bitince streçle sıkı, sıkı sararak mümkünse birkaç saat dolapta bekletelim. Dolapta sertleştikten sonra incecik doğrayarak yüksek ateşte pişirelim. Dönerinizi sade pirinç pilavı, sotelenmiş domates, biber ve çıtır patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Pilavı için malzemeler:

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı et suyu

Tuz

Sıvı yağ Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Pilavın yapılışı:

Önce teflon pilav tavasını ocağa koyalım. Tavanın içine yağını koyalım ve yağ biraz ısınınca 2 su bardağı pirinci koyalım. Pilavın tane tane olması için kavuralım. Tuzunu, bir bardak et suyunu ilave edelim ve üzerine havlu peçete örtelim kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. 15 dakika demlenmesini bekleyelim. Pilavı servis tabağına alıp üzerine yaptığımız et dönerden ince ince kesip koyalım. Pilav üstü döner servise hazır.

Haberler.com - Gündem