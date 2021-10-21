Mardin'de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı

DARGEÇİT, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Dargeçit ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan ve 12 bin yıllık olduğunu değerlendirilen tapınak, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş, 2020 yılına kadar kurtarma kazıları olarak devam eden çalışmaların bu yıl itibarıyla 'Cumhurbaşkanlığı Kazısı, Türk Tarih Kurumu' statüsünde yürütüldüğünü söyledi.

Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan bölgede, 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında Mardin Müze Müdürlüğünce 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazıların beşinci sezonu tamamlandı.

Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti. Kazılarda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin'imiz önemli bir şehir konumundadır. Boncuklu Tarla'nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var. Kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağına inanıyorum. Boncuklu Tarla'da Bakanlığımızın desteklerinin yanı sıra Valilik olarak da destek vermek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilk olarak alanın koruma altına alınmasına yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.